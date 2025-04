El CD San Roque pide que instalen césped en el campo de La Picuriña en Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 2 de noviembre 2021, 07:59 Comenta Compartir

Los vecinos de San Roque recuerdan animar al equipo de su barrio cuando jugó en Juvenil Nacional. En el campo de La Picuriña se dejaron la voz para apoyarles mientras jugaban con el Sevilla o el Real Madrid Castilla. Nada queda de ese campo. A las porterías oxidadas les faltan postes, los banquillos están destrozados y el terreno lleno de piedras. Ahora los responsables del CD San Roque piden que se rescate y se instale césped artificial en él.

Hace unos 15 años que este terreno quedó abandonado porque se extendió la práctica del fútbol en césped artificial en lugar de tierra. Ahora solo sigue abierto un campo de cemento que utilizan las categorías de los niños más pequeños. El resto entrena fuera, en terrenos alquilados.

El problema es que hay muchos equipos y pocos campos. Desde el CD San Roque denuncian que deben pagar hasta 7.000 euros al año para alquilar instalaciones, que a veces entrenan hasta cuatro y cinco equipos a la vez en el mismo lugar y en horarios muy malos.

«Tener césped en este campo serviría para darle vida a esta zona de barrio, tener unas instalaciones cuidadas y crecimiento, no solo para este club, sino para toda la ciudad porque hay una gran demanda de instalaciones», reivindica Ismael Vázquez, presidente del CD San Roque. Este pacense se lamenta porque este año han tenido que dejar a jóvenes fuera por no poder hacer más equipos por falta de espacio.

Ampliar Restos del fuerte de La Picuriña junto al campo y los antiguos banquillos. PAKOPÍ

Los responsables del CD San Roque, que atiende a 300 niños de 3 a 17 años que disfrutan del fútbol base, también solicitan al Ayuntamiento mejoras urgentes en las instalaciones. Tienen problemas eléctricos que no les permiten usar el quiosco, humedades graves en los vestuarios, uno de los cuatro focos del campo de cemento no funciona desde hace mucho «y se nos escapan los balones porque está rota la alambrada y estropeadas las redes», se lamenta Ismael Vázquez.

Manuel Jesús Fernández, vicepresidente del club, explica que, con los medios que tienen, intentan cuidar y mantener las instalaciones, pero no pueden hacer más. Cuentan con algunos ingresos por publicidad y las cuotas de socios que no quieren encarecer bajo ningún concepto. Los niños, por jugar en este club, pagan unos 180 euros al año.

«Tenemos una cuota en son al barrio. Es un barrio humilde, trabajador. Nosotros como club intentamos ayudar lo poco que podemos y que no se quede nadie fuera», explica el presidente.

El problema más urgente, para estos gestores, son las averías eléctricas. Estos problemas limitan mucho la actividad que pueden desarrollar en las instalaciones de La Picuriña. Por ejemplo, si tratan de encender varias luces, sufren apagones. Tampoco pueden usar el quiosco de bebidas que, además de darles algunos ingresos, servía como punto de encuentro para los vecinos de la zona. «Venían hasta de otros clubes por el ambiente que había aquí en los partidos, pero no lo podemos abrir», se lamenta el vicepresidente del CD San Roque.

Los gestores de este equipo aseguran que han escrito y solicitado muchas veces al Ayuntamiento de Badajoz estas reparaciones, pero no han obtenido respuesta.

Respuesta municipal

El Ayuntamiento asegura que conoce el problema eléctrico de las instalaciones de La Picuriña «que es el más urgente y estamos en ello». Respecto a las otras necesidades, añaden que irán trabajando en ellas.

En cuanto a la instalación de un campo de césped artificial, el Consistorio pacense no lo descarta y lo está estudiando. Eso sí, sería un campo de fútbol 7 porque no hay espacio suficiente para uno de 11. Esto se debe a que el fuerte de La Picuriña está junto al campo. De hecho la mitad de esta estructura del siglo XVIII, que no está rehabilitada, está dentro de la valla del campo.