«Estamos rodeados de colillas y no las vemos»

Latas de refresco, botellas de vidrio, plásticos, papeles o toallitas son algunos de los residuos que más de 40 voluntarios recogieron en la tarde de ... ayer en el entorno del Azud del río Guadiana a su paso por Badajoz.

La actividad organizada por Cruz Roja Extremadura en colaboración con Confederación Hidrográfica del Guadiana, (CHG) reunió a decenas de voluntarios sensibilizados con el medio ambiente, que buscan concienciar a la población sobre la importancia que tiene la recogida de residuos para el medio natural. «He recogido muchísimo vidrio, mucho papel y muchísimas colillas de cigarros», cuenta Toni Márquez una de las voluntarias que este lunes fue el Azud para recoger los residuos de la zona.

Esta voluntaria considera que es tarea de los ciudadanos poner «un granito de arena» para que jornadas como esta no tengan que celebrarse. «Yo cuando voy al campo me llevo mi bolsa para guardar ahí la basura, cuando me voy me la llevo y lo reciclo en su contenedor», matiza.

En este sentido la coordinadora autonómica de Cruz Roja Juventud, Laura Hernández, asegura que cada año se asustan más al realizar esta actividad. «Los resultados son peores y recogemos más cantidad de basura de la naturaleza», asegura.

Para desarrollar la actividad que se enmarca dentro del proyecto 'Libera' que la entidad lleva a cabo a nivel nacional y sirve no sólo para recoger la basura que el ser humano deja en los entornos naturales, sino que tiene una labor investigadora. Los residuos que se recogen durante la jornadas sirven para conocer cuál es el que más presencia tiene en el medio.

Para conocer este dato, Cruz Roja desarrolla la misma actividad de recogida en varios puntos de la península. «Esto nos sirve para tener una muestra comparable de todos los puntos de recogida», explica Laura.

Para que sea lo más exacto posible se delimita la zona. Todos los puntos que han participado, como el Azud lo han hecho dentro de un perímetro de cien metros de largo por seis de ancho.

Cuando se han recogido todos los residuos se separan; por un lado el vidrio, plástico, fármacos, papel... «Con esta clasificación contamos los residuos uno a uno y así conocemos cuál es el más abundante», explica. Beatriz Freixenet, coordinadora de la actividad desde CHG.

Las colillas de tabaco fue el más abundante en la batida de ayer, que a su vez es el más contaminante, explicó la coordinadora. «Pasan muy inadvertidas y están hechas de un material que no es biodegradable, (acetato de celulosa)», señala.

Las colillas además acumulan materiales pesados que en caso de llegar al agua de los ríos, como puede en la zona del Azud que no afecta sólo a la naturaleza, también a los seres vivos.

Microplásticos

Por ello, antes de salir al campo a recoger la basura, los voluntarios recibieron una charla para concienciarles del grado de contaminación que existe en en medio ambiente. «Ha sido impactante los datos que nos han dado en la charla porque nos han hecho ver que la contaminación cambia cada año y que el volumen de plástico aumenta», explican Pilar y Cristina Ruano, que pasaron la tarde de ayer clasificando basura.

Según aportaron los técnicos de CHG el 80% de la basura que llega a la superficie terrestre proviene de los ríos y gran parte de este porcentaje lo ocupan lo microplásticos, para que este porcentaje no siga aumentando voluntarios como Francisco Camacho, participaron por primera vez en esta jornada. «He venido a recoger basura porque no somos conscientes de la importancia detener todo limpio para nuestra salud y la del resto de seres vivos», explica.

Voluntarios recogen basura dentro de la zona acotada PAKOPÍ

Estas batidas, también se han celebrado en otros puntos de la región y de la península. Con ellas pretenden sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar a nivel individual para evitar el cambio climático y preservar la salud de los seres vivos.