Maltrato animal: Rocían con ácido a dos perros en una finca de Badajoz

Dos perros han resultado heridos en Badajoz tras ser rociados con un líquido abrasivo, presumiblemente ácido. Eran dos mastines, uno de solo seis meses, que ... estaban en una finca de la urbanización Manantío cuando fueron atacados. Su propietario ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil y espera que el Seprona localice a los responsables.

Luis Regañas tiene cinco mastines en su finca. Cree que fueron atacados en algún momento en el que se encontraba fuera, aunque se trata de su vivienda habitual. «Les noté manchas, pero, como llovía, pensé que se habían manchado con barro. El miércoles seguían igual y les llevamos al veterinario. Les rapó y vio las heridas en la piel».

«Pensábamos que era una picadura, pero el veterinario nos dijo que había sido un líquido abrasivo y que se lo habían rociado encima», se lamenta Regañas. Uno de los mastines, de 85 kilos, ha sufrido heridas importantes en la cabeza y otro pequeño, un cachorro de seis meses, está herido en el lomo y no creen que recupere el pelo. «Lo están pasando mal, les pica y creo que les molesta la luz porque se esconde. Tiene que dolerles mucho», dice su dueño que espera que se recuperen. «Lo importante es que estén bien».

Luis Regañas se siente muy enfadado por lo que ha pasado. «No lo comprendo, no hacen daño a nadie ni he tenido quejas, no sé cómo se puede hacer algo así». También espera que la Guardia Civil investigue este caso, ya que considera muy graves los hechos.

Maltrato animal

La nueva ley de bienestar animal castiga con hasta 24 meses de cárcel o multa hasta 24 meses el maltrato animal con resultado de muerte y hasta 18 (o multa de hasta 12 meses) si el maltrato implica atención veterinaria, como es el caso.

En 2021 el Seprona anunció que había intensificado las investigaciones por casos de maltrato animal en la región. La causa es que, además de las inspecciones que realiza la propia Guardia Civil, han aumentado las denuncias de protectoras de animales y también de particulares.

La nueva ley aprobada por el Gobierno también ha tenido consecuencias negativas, en Badajoz, por ejemplo, han aumentado los casos de abandono de mascotas. La causa es que la nueva normativa exige tener en buenas condiciones a los animales en casa y prevé sanciones muy contundentes para los casos de maltrato, pero también para las personas que los abandonen.