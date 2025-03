El PSOE: «La Policía Local repite demasiado habitualmente que no tiene efectivos para acudir»

Emilia Ramos denuncia en HOY que llamó a la Policía Local el 28 de enero para requerirles su asistencia al robo del que estaba ... siendo víctima en su tienda del Paseo de San Francisco. Pero le contestaron que no tenían efectivos para acudir.

Es la misma frase, recuerda la concejala socialista Concha Ramos, que le dieron a ella en septiembre, cuando llamó para advertir que un hombre estaba amenazando en el Casco Antiguo con un «cuchillo de carnicero». «Me dijeron que no tenían efectivos y que llamara a la Policía Nacional, yo en ese momento pensé que ellos tienen la sede de la calle Montesinos, pero no fueron».

Días después, un niño fue agredido en el Casco Antiguo. Y la concejala, al hilo de ese nuevo suceso, contó aquella respuesta de la Policía Local.

Aquel testimonio provocó un rifirrafe entre la edil y el alcalde, Ignacio Gragera. Ambos se acusaron mutuamente de mentir.

La socialista recupera este miércoles ese suceso, al conocer la denuncia de la comerciante Emilia Ramos, para subrayar que su caso no fue el único. «Esto demuestra que no soy la única pacense a la que la Policía Local le dice que no puede ir por falta de efectivos, algo que se repite demasiado habitualmente. Este testimonio refuerza mis declaraciones».

La concejala añade: «más gente me llamó aquellos días y después para decirme que la Policía Local les había dado la misma respuesta». «Sin embargo, lo que hace el Ayuntamiento es echar balones fuera».

Concha Baños apunta al alcalde, Ignacio Gragera, como responsable último de la Policía Local. «Cuando le preguntaron por mi incidente, dijo que esta denuncia partía de una falsedad, que esa llamada no se había producido jamás. Monté en cólera, di rueda de prensa y mostré el registro de llamadas. En pleno me llegó a decir que soy una impertinente, pero no me ha pedido disculpas y este testimonio de la comerciante refuerza mis declaraciones de aquellos días».

«Desde el PSOE le pedimos que facilitara las grabaciones de las llamadas y no lo ha hecho. Esa pregunta no se ha contestado. Ni ha pedido disculpas ni nos ha facilitado el acceso a la grabación de las llamadas ni de las cámaras del Casco Antiguo», apunta Concha Baños.

Robo en San Francisco

La respuesta que dieron a Baños se repitió el 28 de enero a Emilia Ramos. Como explica esta comerciante en HOY, sobre las 22.35 horas de aquel día lograron echar al hombre que entró a la fuerza en su tienda del Paseo de San Francisco, La boutique de Emilie. Ella y otra compañera empujaban la cerradura con un palo para evitar que volviera a entrar, dado que el hombre había reventado la cerradura y la puerta no cerraba.

La tercera mujer que estaba en la tienda llamó en ese momento a la Policía Local, donde le contestaron que no tenían efectivos para ir. Entonces avisaron a la Nacional y envió tres coches. Les duele que, cuando ya estaban allí los agentes, vieron pasar a la Policía Local. «Y ni se pararon a preguntar si estábamos bien», dice Emilia Ramos.