Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia Tras asaltar un adosado hace unos días a plena luz del día, anoche los ladrones se colaron en un bloque de Arturo Barea para robar en varios trasteros después de dos intentos en viviendas de la misma calle, por lo que la presidenta vecinal pide más seguridad policial

R. H. Viernes, 31 de octubre 2025, 21:20

Anoche unos ladrones robaron en el interior de un bloque de viviendas de la calle Arturo Barea, en Huerta Rosales, donde rompieron hasta seis cerraduras y terminaron robando en tres trasteros antes de huir. No se sabe si accedieron por el portal o por la puerta trasera del jardín común, ya que ambas puertas han sido violentadas. A mediados de este mes de octubre un chalé adosado a pocos metros, en la calle Francisco Corral Acero, también fue asaltado a plena luz del día y los delincuentes se llevaron dinero, joyas y causaron importantes destrozos. Todo apunta a una oleada sin que hasta el momento se conozca que haya detenidos.

A principios de mes también acudió la Policía Nacional por un intento de robo en un piso del portal que hay al lado, donde estaban forzando la puerta de una vivienda particular cuando se percataron de que había una mujer dentro. Y en mitad del verano, el pasado 15 de agosto, fue violentada otra cerradura de un piso también en la calle Arturo Barea, todo ello frente al colegio Enrique Segura Covarsí. «Creo que estaban vigilando la zona porque sabían que yo no estaba», ha indicado la vecina a este diario.

Hace un año, en septiembre de 2024, los ladrones también se colaron en la farmacia que hay en esta calle y reventaron la caja fuerte. Tampoco hubo detenidos.

Un individuo haciendo fotos

En la barriada de Huerta Rosales existe una inquietud que no había habido nunca antes, señala preocupada Nieves Nestares, presidenta de la asociación vecinal, a la que esta misma mañana han alertado de que un vecino había observado a un individuo haciendo fotos a una de las viviendas adosadas y cuando le han llamado la atención ha salido corriendo sin dar explicaciones. «Hay cada vez más sensación de inseguridad en el barrio, primero por el robo hace unos días en la urbanización Parque Rosales, donde unos vecinos se fueron a trabajar y, a media mañana, una o varias personas saltaron a una zona común, rompieron una puerta metálica, también una ventana y accedieron al interior de una casa, donde robaron y causaron varios destrozos. Pero es que unos metros más abajo, en la urbanización Los Albatros también habían robado antes, y ahora lo de anoche metiéndose en un portal para robar en varios trasteros. Se sabe que está aumentando la delincuencia en este barrio y la policía (la comisaría de Policía Local está a pocos metros) debería estar pendiente porque esto siempre ha sido una zona segura».

Nestares avisa de que, además de los robos, «en las últimas semanas se ven grupos de gente sin nada que hacer en todo el día, algunos durmiendo en los bancos o por el parque bebiendo alcohol toda la mañana», describe la dirigente vecinal que, aunque no relaciona estas personas con los últimos robos en viviendas, afirma que nunca se había observado este ambiente en la zona. Sobre esto último algunos vecinos se han quejado de que en el pasadizo que da acceso al parque frente al colegio público estas personas se paran a orinar, por lo que pide más presencia policial.