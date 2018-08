Roban una bicicleta en la zona de autocaravanas Miércoles, 1 agosto 2018, 09:04

Una familia procedente de Azuqueca (Guadalajara) denunció haber sido víctima del robo de una de sus bicicletas mientras pernoctaba ayer en el aparcamiento de autocaravanas de la margen derecha del río Guadiana. «Nos hemos levantado y hemos visto que nos habían robado la bicicleta mientras dormíamos», aseguró Noelia García, madre de la familia. «No sé cómo lo han hecho pero no nos hemos enterado de nada. El resto de bicicletas no se las han llevado porque estaban atadas con muchas más cuerdas. No nos esperábamos esto». Ella viaja junto a su pareja José García y sus dos hijos. Se dirigen hacia Portugal y han hecho escala en Badajoz porque ya conocían la zona. A pesar de todo, no van a denunciar. «No merece la pena ir a comisaría y hacer todo el papeleo».