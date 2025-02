Al ritmo del corazón del jefe de Cardiología

«Como jefe del servicio de Cardiología siempre he luchado por que esta rama de la Medicina en Extremadura esté bien representada a nivel nacional ... e internacional. Y a nivel musical también he tratado que este proyecto extremeño tenga difusión», así resume José Ramón López Mínguez cómo une sus objetivos profesionales y personales.

López es el jefe de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario de Badajoz. Madrileño de nacimiento, tras acabar la especialidad, se trasladó a Extremadura para desarrollarse profesionalmente.

Su relación con la región empezó con las milicias universitarias –mediante las cuales los estudiantes o titulados conseguían el grado de suboficial u oficial en la mili—. López ejerció de médico alférez en la base aérea de Talavera la Real. Mantuvo luego el contacto con la ciudad, de tal manera que cuando terminó la especialidad, volvió.

Mientras se especializaba en Cardiología, le regalaron una guitarra, que acabaría desatando una pasión. Aprendió a tocar de manera autodidacta y comenzó a componer hasta que otra guitarra llegó a su vida. Con este segundo instrumento empezó a grabar sus composiciones, y la mejora técnica y de calidad era evidente, asegura.

«Empecé a notar cómo mejoraba el sonido y el resultado era bueno», rememora.

López mostró estas canciones a su amigo —y ahora pianista— Pablo Segovia. Con él comienzan las pruebas y a grabar .

«Me quedé impactado de las posibilidades que daba mezclar pistas e ir añadiendo matices», recuerda el cardiólogo.

Alcanzado este punto, López ya era jefe de Hemodinámica, por lo que componer era como un simple pasatiempo. «Mi perfil era el de un aficionado que se reúne con amigos para tocar y con ellos terminé actuando en pequeños pubs».

Primeras grabaciones

A raíz de la pandemia comenzó a grabar sus temas con más dedicación. Primero, en un estudio de Mérida y después lo hizo a Badajoz por comodidad —en Silence Studios—. Unieron el estilo country y folk suave de López con el virtuosismo del pianista Pablo Segovia y algunos arreglos para dar lugar a las composiciones.

El artista comenta que siempre ha tocado para pequeños auditorios, sin llegar a hacer giras. Por eso la música no le consume demasiado tiempo. «Voy haciéndolo poco a poco, relajado y a mi ritmo. Cuando está todo preparado, lo lanzo», añade.

Componer es una tarea que conlleva un proceso de producción «muy meticuloso pero muy bonito de hacer». Por eso, a López le aporta «una satisfacción impresionante».

Como médico considera que «si no existe tiempo para las aficiones, hay que buscarlo». «Los hobbies nos complementan, nos ayudan a liberar tensiones y, si son actividades creativas, nos aportan un plus de satisfacción», aclara.

La práctica de aficiones ayudan a nivel mental, lo que inevitablemente repercute en lo profesional. «En mi caso concreto, en la Cardiología, la música me ayuda a equilibrar la presión y los niveles de estrés de estar constantemente actualizado con técnicas o casos complejos. La música y el deporte son mi válvula de escape», añade López.

El jefe de Hemodinámica ha publicado ya dos discos: 'Loving you' y 'Turning back home', bajo el nombre artístico de 'Corazón de SurOeste».

El equipo de músicos que acompañan a López «son fundamentales» para conseguir los resultados. El autor comenta que «le han cogido perfectamente el punto y cada uno con su estilo y criterio ayuda a darle el sentido final a las composiciones».

Ellos son Jesús Expósito a la guitarra, Daniel Cardiel a la batería, Álvaro Fernández al bajo y el mencionado Pablo Segovia al piano.

«Las cosas que vivo me hacen generar sentimientos e historias que, tras un proceso de arreglo, se convierten en música». José Ramón López Mínguez Jefe de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista en el Hospital Universitario de Badajoz

López encuentra la inspiración en las personas, detalles y vivencias que «se le quedan grabadas». «Las cosas que vivo me hacen generar sentimientos e historias que, tras un proceso de arreglo, se convierten en música. Voy tirando del hilo de la inspiración y desarrollando la creatividad, aunque el proceso de darle forma que a veces dura poco y otras veces dura meses», comenta.

Casi la totalidad de sus composiciones las ha creado a partir de momentos clave provocados por seres queridos, paisajes o situaciones. «Algo que me atrapa puntualmente y me cala hasta el interior».

Es el caso de 'Coming back from Cape Town', single que grabó en Mérida. Este surge al volver de un viaje de Ciudad del Cabo. «Me impactó mucho y según llegué a España y me bajé del avión, cogí la guitarra y me puse a componer el tema», cuenta López.

Entre las composiciones que destaca el artista se encuentra 'Turning back home' porque fue con la que decidió «tirar para adelante con el proyecto». Además, 'Loving you' dedicado a su mujer, o 'From Madrid to London' y 'Esa niña es especial', que dedica a sus hijos.

Proyectos

López ya tiene en mente sus próximas singles y espera que en el periodo de un año «puedan estar subidos», para repetir la sensación de lanzar un disco, «que debe ser muy parecida a cuando un pintor se siente orgulloso de un cuadro que ha terminado o cuando un escritor publica un libro».

Una sensación de plenitud y desarrollo personal. «Independientemente de que mis creaciones sean mejorables, creo que las composiciones tienen calidad y aportan la sensación de relax con el toque melancólico que quiero».

El compositor reitera la satisfacción que siente con este proyecto y que «todo se ha hecho desde Extremadura sin tener medios». Ha sido un trabajo con muy poca inversión y gente de la tierra. Además, sus vídeos muestran paisajes relacionados con Extremadura.