Ricardo Cabezas dice que Guardiola «se burla» de Badajoz en los presupuestos para la ciudad

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha señalado que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ... es un «mal negocio» para la ciudad y «se burla» de la misma en el proyecto de presupuestos autonómicos para 2025.

«Guardiola se burla de Badajoz en los presupuestos para la ciudad. Se está demostrando que el PP en la Junta no es el maná inversor para Badajoz, sino más bien un lastre. Ni un euro para la Alcazaba de Badajoz. Ni un centro nuevo de salud, ni en la avenida de Elvas, ni en Las Vaguadas ni para el cambio de ubicación de Los Pinos, que no existe», ha sostenido Cabezas, para quien el alcalde, Ignacio Gragera, «es visceral atacando al Gobierno de España y antes a la Junta socialista».

Sin embargo, «ahora es todo corazón con la Junta del PP y con Guardiola, de la que acepta migajas sin rechistar», algo que ve «lamentable» y que le entristece que sea así; como también ha asegurado que el presupuesto «es una birria», pero «a pesar de ello el alcalde se muestra satisfecho». «Será un cero a la izquierda, tan intrascendente como el de 2024. Las partidas son lamentables e insuficientes. Se está demostrando que Guardiola es un mal negocio para Badajoz», ha sostenido.

Del mismo modo, el portavoz socialista ha afirmado que el dinero destinado a infraestructuras educativas en 2025 no es nominal y que tampoco lo fue el año pasado, de manera tal que el resultado es que «no hubo inversiones», ante lo que ha citado el colegio de Gévora, el de Los Ángeles y el instituto de Cerro Gordo. «No hay nada para un instituto en Las Vaguadas como pedía el PP. El grado de ejecución de los 22,5 millones teóricamente previstos ronda el 6%», ha especificado.

Por otro lado y sobre la Ronda Sur, al Grupo Socialista le parecen «insuficientes» 3 millones de euros, a la par que ha destacado que ya en 2024 consignaron 2 millones, «que estarán intactos», y que los 400.000 inicialmente previstos para este año eran para pagar dos proyectos, cuya redacción estaba adjudicada por los socialistas antes del verano pasado y que se corresponden a dos tramos.

«Ahora se va a un tramo y nunca estará terminado antes de 2028. Pero aquí el alcalde ve un compromiso importante por parte de la Junta», ha remarcado en nota de prensa el PSOE, que pide la finalización de todos los tramos pendientes de la Ronda Sur.

Sexto puente o Plataforma Logística

Sobre el sexto puente, Cabezas lo ha tachado de «un camelo»; «100.000 euritos para 2025 y otros 100.000 euritos para 2026», ha ironizado, para recordar que «no nos han trasladado los resultados del estudio de viabilidad realizado el verano pasado». Mientras y en relación a la Plataforma logística, ha remarcado que no hay ninguna nueva inversión para su expansión, más allá de la segunda fase de una subestación eléctrica que «tanta necesidad había según el PP y que ahora se toman con calma».

Sobre otras infraestructuras, ha recordado que antes el alcalde reivindicaba a la Junta socialista el desdoblamiento de la carretera de Olivenza, pero «ya no lo hace», ni tampoco el desdoblamiento de la carretera de Valverde de Leganés hasta la Dehesilla de El Calamón o la ampliación de la carretera a Bótoa, ni la rotonda de nuevo acceso a la barriada de Llera, contemplada en la nueva zona de expansión.

Para otras infraestructuras de la región la Junta de Extremadura busca colaboración público-privada para hacer autovías, «aquí, no, simplemente no las programa», según Cabezas, a quien le enfada que el alcalde asegure que no echa en falta ninguna partida por parte de la Junta, y ante lo que ha recordado tres, como la Alcazaba de Badajoz, para la que no hay un euro en 2025 ni tampoco lo hubo en 2024; o los terrenos de la riada en los que Guardiola no tiene previsto invertir nada y «su esfuerzo mayor» fue pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que lo hiciera él».

En tercer lugar, ha citado la Residencia de La Granadilla y se ha referido a «750.000 euros para continuar con la reforma en 2025 con idéntica cantidad en 2024 sin utilizar».

También se ha referido a la piscina de la Margen Derecha, en la que la partida para 2025 es de 2 millones de euros, 500.000 euros menos que lo que puso la Junta en 2010, y al hilo de lo cual el Grupo Socialista considera que se debería haber puesto 3.500.000 euros porque ahora el coste de materiales «es más alto» y el problema principal que tuvo esta infraestructura desde el inicio fue que se licitó por un importe «muy por debajo del precio real». «Salvo que los números encubran que se replantean modificar el proyecto original», ha añadido.

Hospital Provincial

Del Hospital Provincial, ha resaltado que son 746.000 euros para 2025 para el traslado al mismo del Centro de Salud Los Pinos en un planificación que se prolonga hasta 2029, pero que hay «cero euros» para la mudanza a la ubicación «fantasma y provisional del ambulatorio». Sobre centros de salud, ha añadido que no se prevé ninguno nuevo, ni en Las Vaguadas, ni en la avenida de Elvas.

Respecto al comercio, no se consigna «nada» cuando «todavía no se ha invertido lo de 2024», y, además, no hay nada presupuestado para la galería de fusileros del Baluarte de San Roque, ni está prevista la creación de un centro integrado de formación profesional, «como reclamaba el PP»; ni aparcamientos subterráneos en el Materno-Infantil ni en el Perpetuo Socorro, «como pedía el PP»; ni para el arreglo del monumento junto al Palacio de Congresos 'Manuel Rojas'; ni para un centro de transportes, «como exigía el PP hasta mayo de 2023».

Para Ricardo Cabezas «es evidente que hay una cierta indiferencia de la Junta con Badajoz. Los números presentados merecen, solo por Badajoz, una enmienda a la totalidad por ser muy cicateros y por no responder a las necesidades reales. En esta legislatura no habrá nuevo tramo de la Ronda Sur, ni nuevo centro de salud en el Hospital Provincial ni en ningún otro barrio, ni inversiones en la Alcazaba de Badajoz, ni expansión en la plataforma logística, ni en la zona de la riada, ni el sexto puente...».

«El alcalde no echaba nada en falta y por ello mostraba su satisfacción. Que diga eso es lo peor que le puede pasar a Badajoz: tener un alcalde sin ambición», ha concluido.