Ricardo Cabezas: «No ha habido control con las concesionarias»

La oposición reclama más control por parte del Ayuntamiento sobre las cuentas de las concesionarias después de conocer que Tubasa no cobrará 586.692 euros ... que reclamaba al Ayuntamiento por los déficits de 2019 y 2020.

La sentencia del Contencioso-Administrativo número 1 reduce así el equilibrio económico que pide la empresa al Ayuntamiento por esos dos años.

Para Ricardo Cabezas, portavoz del PSOE, esta sentencia demuestra que «no ha habido control con las concesionarias» que trabajan con el Ayuntamiento de Badajoz. Así, el edil duda de que las cantidades pagadas a Tubasa en 2018 y años anteriores correspondan al desequilibrio real entre lo que cuesta el servicio y lo que pagan los usuarios. «Lo que me pregunto es qué no hay de 2018 hacia atrás. Esto ha sido un descontrol. Se le ha pagado mucho más de lo que corresponde», afirma el portavoz socialista sin dudar.

Cabezas apunta que el PSOE lleva denunciando que «los equilibrios financieros de Tubasa no tenían control» desde hace años. «Siempre hemos dicho que eran excesivos».

El PSOE recuerda que ellos no estaban de acuerdo en la ampliación de la concesión hasta 2037 a cambio de comprar nuevos autobuses eléctricos.

Ante las dudas, Cabezas reclama al Gobierno local que realice otra auditoría en Aqualia, la empresa que gestiona las redes de agua en la ciudad y a la que también se le compensa el déficit.

Cabezas insiste: «Aquí no ha habido control de concesionarias, no de la Intervención que siempre ha dicho que no tiene medios, sino por parte del concejal delegado. En lugar de tener el control de la concesionaria, es la concesionaria la que dirige la concejalía», zanja.

Ampliar Erika Cadenas e Irene de Miguel en una comparecencia para reivindicar la bajada de precio del bus. HOY

A la concejala de Podemos, Erika Cadenas, le «parece curioso que haya habido esa diferencia tan grande entre lo que solicitaba la empresa y lo que realmente le correspondía». Y abunda en la importancia de realizar auditorías y de llevar un control en los servicios que el Ayuntamiento privatiza. «Hay que estar más en alerta y controlar mejor los servicios que se privatizan», incide la edil. La concejala considera que es necesario tener cuidado, tanto por parte de la empresa como del Ayuntamiento.

Tanto el PSOE como Podemos insisten en criticar que el Ayuntamiento haya descartado aplicar la rebaja del 50% al billete del bus. Esta es una medida del Gobierno, que financia el 30% de los billetes mientras que el Ayuntamiento tendría que afrontar el 20% restante desde el 1 de enero.