El rey de la petanca vence al sol de agosto

A escasos centímetros del boliche, pieza clave en la petanca, lanzó su bola Elisa Vázquez que competía por hacerse con el título de rey de ... la pista que esta mañana se ha disputado en las pistas exteriores de la Granadilla. Allí se reunieron a las nueve a las nueve y media de la mañana los 28 participantes, 14 parejas a las que el calor no les impide hacer deporte en verano.

«Esto es un aliciente más a todas las actividades que hacemos durante todo el año, yo prefiero estar aquí que en casa viendo la tele. Además, la petanca engancha y crea afán competitivo», cuenta Emilia Cuello que a sus 74 años fue eliminada en la tercera manga de la competición.

Una competición que se encuentra dentro del programa 'Mayores Activos por Vacaciones', que organiza el Área de Atención al Mayor del Ayuntamiento de Badajoz, y que vigilaba uno de los monitores, Isidoro Infantes. «La petanca es una de las actividades que más atractivo tiene para los mayores y en la que más participan. En el torneo compiten por parejas, jugando diferentes mangas hasta que por eliminación solo queda una de las parejas que será la campeona», explica el monitor.

Casi dos horas estuvieron jugando Luisa Sánchez y Joaquín Pírirz para colgarse la medalla con la que se hicieron reyes de la pista y ganar así el campeonato. Un torneo con el que además de la medalla se llevaron de premio unas gomas elásticas para potenciar el ejercicio.

Una competición, que como todas las que se organizan para los mayores durante este mes, comienzan a primera hora de la mañana para evitar las horas del día en el que las temperaturas son más altas. Aún así muchos de ellos piden al Ayuntamiento de Badajoz que mejore las instalaciones de petanca que hay en La Granadilla para que su estancia en ellas sea más cómoda.

Pistas

Como el resto de actividades deportivas que se hacen en agosto la petanca se realiza al aire libre. «Lo peor es que no hay ni una sombra, ni una sombrilla, ni si quiera un árbol. Los monitores se desviven por nosotros, están siempre pendientes para que hagamos de todo y no nos falte de nada, pero el Ayuntamiento debería mejorar estas pistas para que estemos lo mejor posible», cuenta Fernando Canchales.

Poco antes de las once terminó el campeonato, al que también acudió Manuel Monago que por primera vez jugaba a la petanca. «Me ha invitado a venir mi amigo Andrés, yo nunca antes he hecho este deporte porque he hecho atletismo o natación pero me ha encantado, porque es algo diferente te relaja y viene muy bien para los mayores, porque se establencen muchas relaciones públicas», subraya.

Para Monago su primera experiencia jugando a la petanca ha sido muy positiva, pudo hacer buenos lanzamientos gracias a la ayuda de su pareja de juego, Andrés Carrasco que le enseñó algunos trucos como tirar sin balancear el brazo para que el lanzamiento sea lo más recto posible y llegar así junto al boliche. «Juego bastante a menudo, hay un ambiente de competitividad bastante bueno y eso es lo más importante», zanjó.

Con las normas aprendidas, cada ronda se tira de un lado de la pista, la bola no puede tocar las paredes, Manuel Monago mejoró cada lanzamiento y asegura que el campeonato de hoy no será el único al que asista. «Es un juego simple, pero para los mayores tiene muchos beneficios a nivel psicomotriz porque mueven muchos las manos, controlan la fuerza, te tienes que desplazar....y a nivel social se relacionan y hacen nuevas amistades», apunta el monitor.

Una afición que saca casi a diario de casa a Emilia Cuello, que comenzó hace poco a participar en las actividades de los mayores y cuenta que le ha cambiado la vida. «Me han ayudado mucho todas estas activiades porque me relaciono y estar con gente es lo que me hace salir de casa y motivarme», subraya.