‘Revolución’, el nuevo disco de la cantaora Esther Merino

Tras 10 años desde su último disco, Esther Merino regresa con trabajo propio bajo el título de ‘Revolución’ y de la mano de la Diputación de Badajoz como patrocinadora única. La cantaora, natural de Gévora, y ganadora de la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas en 2022, «es de esta casa», así lo ha defendido el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, en la presentación oficial del EP en el Palacio Provincial. No en vano, Merino fue becada por la Institución en los inicios de su formación para desarrollar su talento con la formación en Sevilla, lo que dio pie a que publicara su primer disco. Ella misma lo ha recordado a la hora de hablar de la «atención» que sigue recibiendo por parte de la Diputación.