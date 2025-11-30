HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un joven de 27 años muere tras un accidente de moto en la avenida de Elvas de Badajoz
Los recreadores de la guerra de la Independencia fueron los últimos huéspedes del albergue del Revellín en marzo. HOY

Badajoz

El revellín de San Roque, 14 años terminado y ocho cerrado

Las asociaciones que trabajan con personas sin casa proponen al Ayuntamiento que reabra este albergue para que puedan resguardarse

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:04

Comenta

14 años rehabilitado y ocho cerrado. Es el balance del revellín de San Roque, que el Ayuntamiento de Badajoz rehabilitó con 1,3 millones de ... euros procedentes del Plan E entre 2009 y 2011, y que una empresa explotó como albergue juvenil entre 2013 y 2017.

