El revellín de San Roque, 14 años terminado y ocho cerrado

BadajozEl revellín de San Roque, 14 años terminado y ocho cerrado
Las asociaciones que trabajan con personas sin casa proponen al Ayuntamiento que reabra este albergue para que puedan resguardarse
Badajoz
Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:04
14 años rehabilitado y ocho cerrado. Es el balance del revellín de San Roque, que el Ayuntamiento de Badajoz rehabilitó con 1,3 millones de ... euros procedentes del Plan E entre 2009 y 2011, y que una empresa explotó como albergue juvenil entre 2013 y 2017.
Desde entonces, y tras realizarse más obras, ha tenido usos puntuales por parte de Cruz Roja para acoger a refugiados de las guerras de Ucrania y Gaza, en marzo de este año para que pernoctaran los recreadores de la guerra de la Independencia y estos días para policías locales en formación. El 21-D abrirá como colegio electoral.
Estos días de frío, las asociaciones que trabajan con personas que duermen en la calle apuntan a este edificio como la solución. Dispone de 62 plazas, pero este año, cuando albergó a los recreadores, acogió a un centenar. Al raso pasan cada noche medio centenar de personas, según las más de 50 organizaciones que conocen las necesidades de los más vulnerables mientras este inmueble municipal está cerrado.
A la propuesta de las asociaciones, el Ayuntamiento ha replicado que cedió el inmueble que acoge el Centro Hermano hace años, entre otras cosas, y que «actúa con responsabilidad en la gestión del patrimonio municipal, garantizando que cada decisión responsa a criterios técnicos, sociales y de planificación urbana». Es decir que, de momento, descarta que este monumento pueda convertirse en un albergue para 'sintecho'.
Esta obra es muy destacada, de hecho, dentro de la arquitectura local como pieza del sistema fortificado del S. XVIII de la plaza de Badajoz declarado Bien de Interés Cultural. Pero también por la rehabilitación que posteriormente realizó el arquitecto Juan Carpio con los fondos europeos hace más de 15 años sin que, de momento, se sepa qué planes tienen para su futuro.
El Ayuntamiento mantiene la idea de abrirlo como albergue, pero en el último año y tras esa última reforma para adecentarlo hace un año no ha avanzado en ello. No se sabe si volverá a sacarlo en concesión administrativa, como pudo explotarlo Geoactiva entre 2013 y 2017, o bajo otra fórmula. Desde el Ayuntamiento aseguran que siguen trabajando en los pliegos del concurso.
En la pasada legislatura propusieron convertirlo en un albergue para peregrinos dentro de una iniciativa de Turismo que incluyó a Badajoz en la ruta del Camino de Santiago. De hecho se colocaron símbolos del camino en varias zonas, como el puente de Palmas. Pero tras las elecciones de 2023 esta iniciativa quedó aparcada.
Los edificios se estropean, suelen explicar los arquitectos, tanto de usarlos como de no hacerlo. Por eso hace un año el Ayuntamiento tuvo que invertir 113.000 euros en unas obras de reparación para paliar el deterioro surgido durante los años de cierre. Renovaron el enfoscado de las paredes interiores y exteriores, y también atendieron varias deficiencias en las instalaciones de la cocina, desatascaron los canalones y repararon tuberías e inodoros, entre otras cosas. Desde entonces el edificio ha tenido uso ocasional, como ya se ha descrito, mientras medio centenar de pacenses duermen al raso en mitad del frío.
La presión vecinal frenó un nuevo albergue en Padre Tacoronte
La ciudad podría tener un albergue construido específicamente para personas que requieren de una ayuda, estuvo planificado y presupuestado. Pero en el último momento se descartó.
Con cargo a los mismos fondos europeos que se preparó el corredor verde de la calle Stadium o la futura escuela de Artes y Oficios, el Ayuntamiento reservó más de 1,5 millones de euros para construir un edificio que combinara los servicios sociales de base destinados a los vecinos de la zona con un albergue para transeúntes que incluyera una parte para situaciones intermedias entre la calle y la integración laboral plena que permitiera a los usuarios mudarse a su propia casa. Iban a levantarlo en la esquina de Padre Tacoronte con la calle Zapata, en el mismo espacio donde en su día estuvo la sede de la asociación de vecinos.
Pero el proyecto no salió. En primer lugar porque fue una de las iniciativas que el Ayuntamiento más tardó en activar, dado que le faltó capacidad administrativa para impulsarlo todo a la vez. Y en segundo lugar porque, cuando se decidió a comenzar, se encontró con el rechazo del PSOE y de gran parte de los vecinos de la zona. Consideraron que un barrio con bastantes familias vulnerables no era la mejor zona para construir un albergue que sirviera de polo de atracción a más personas con dificultades. La Junta, que iba a gestionar la dotación con Cáritas , retiró el apoyo y el Ayuntamiento lo descartó. La ciudad perdió el dinero europeo concedido para ello.
Ahora, con cargo a los nuevos fondos europeos Edil, el alcalde, Ignacio Gragera, ha rescatado la iniciativa, pero prescinde del albergue para levantar un centro cívico con 1,3 millones de euros.
