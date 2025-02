«La reunión de Guardiola era como la oficina del Sexpe»

Cientos de personas esperaban en el salón del hotel Mérida Medea cuando María Guardiola bajó la escalera este lunes a las ocho de la tarde. Una cerrada ovación y gritos de presidenta la recibieron tras una semana de infarto. El partido buscaba una gran foto ... de apoyo a su número uno tras haberse visto obligada a contar con Vox en el futuro gobierno.

«En realidad aquello era la oficina del Sexpe», explica uno de los asistentes con muchos trienios en las filas del PP. «La gente que estaba enfadada y que tenía previsto acudir la semana pasada para criticar la falta de acuerdo no acudió porque ya no estaban interesados en decir nada», explican. «Allí lo que había era mucha gente con ganas de encontrar trabajo».

El PP ya tiene experiencia en lo que es formar gobierno. Más de 400 personas, indican algunas fuentes, entre directores generales, altos cargos, puestos de libre designación y el SES van a moverse tras la investidura de María Guardiola como presidenta el 13 de julio.

«También había muchos funcionarios, que ahora pueden ser nombrados directores generales o cualquiera de los puestos de libre designación» por parte de la presidenta y su círculo más cercano. «Hay trabajo para repartir. El PP es un partido de gobierno, tiene base y cuadros y será diferente a hace ocho años, cuando gobernamos por primera vez. Hay mucha gente y gente preparada. ¿Que mucha gente fue a dejarse ver, saludar y ver a la presidenta, que es una manera de decir aquí estoy? Pues también», dicen otras fuentes.

Se vieron a compañeros de partido que llevaban años sin acudir a reuniones internas. «Aparecen hasta debajo de las piedras cuando hay gobierno», valoran otros.

Para algunos fue destacable la presencia e intervención de Juan Ignacio Barrero, que fue presidente del PP extremeño y del Senado en la etapa de Aznar. «No va buscando un trabajo porque es mayor, fue más un apoyo a Guardiola. Fue uno de los que tomó la palabra al final para llamar a la unidad».

Y destacables, también, las ausencias. Como las del anterior secretario general del PP extremeño, Fernando Manzano, y de José Antonio Monago. Este último se encontraba en Madrid, dado que hoy martes estaba convocado a la presentación del programa electoral de Feijóo. «También lo estaban los números uno al Congreso, que son Antonio Cavacasillas (por Badajoz) y Cristina Teniente (por Cáceres), y estaban los dos en la reunión de Mérida ayer por la tarde».

Errores de libro

Algunos asistentes, que piden guardar el anonimato por no comprometerse, explican que la intervención del secretario general, Abel Bautista, tuvo «errores de libro y que son muy parecidos a los que casi frustran la negociación con Vox».

Uno de ellos fue «ningunear» el acuerdo con sus socios de gobierno al reducir la consejería de Gestión Forestal o Mundo Rural a dos direcciones generales. «Porque ellos mismos están viniendo a decir que se han quedado con Vox, pero van a necesitar a Vox en cada votación de la Asamblea y no es bueno que empiecen ninguneando el acuerdo al que han llegado hace dos días».

El otro fue «cuando justificaba no haberle cedido la presidencia de la Asamblea a Vox porque no tenían un acuerdo claro. Dijo que el PP no iba a regalar la presidencia de la Asamblea sin pacto, que no lo podía permitir. Pero al final la presidencia se la ha llevado el PSOE y eso condicionará la legislatura».

Hay populares que defienden que este asunto «se podría haber solventado desde primer momento por mucho que intente justificarlo. Y veremos las consecuencias a lo largo de la legislatura de que el PSOE tenga la presidencia de la Asamblea, cuando llegue el momento de aprobar leyes, etc».

Los asistentes destacan el ambiente en favor de la presidenta. El giro de los acontecimientos en una semana ha hecho que la junta directiva abierta a todos los militantes que quisieran asistir cambió de un encuentro al que muchos querían ir para afearle la posible pérdida del gobierno de la Junta a un «apoyo mayoritario y cierre de filas» en torno a su figura. «No hubo disidencia ni comentario es contra. Puede ser que se deba a que ha conseguido pactar. O quizás los críticos no asistieron».

«Lo positivo es que la presidenta recibió un apoyo moral en un momento muy delicado, lo ha pasado muy mal, sobre todo la última semana y el acto de ayer nos viene bien a todos», destacan otros populares.