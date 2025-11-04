HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Transportes en Extremadura

Retraso en los vuelos entre Madrid y Badajoz por una incidencia técnica

El primer servicio de este martes, con salida programada desde la capital española a las 7.40 horas, partió pasadas las 9.30 horas

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:15

Comenta

La conexión aérea entre Madrid y Badajoz ha sufrido un retraso en la mañana de este martes. El vuelo IB2330 operado por Air Nostrum -la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales- ha registrado una demora de dos horas en su despegue.

El avión debería haber partido del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 7.40 horas y, sin embargo, salió a las 9.25 horas. Esto afectó a la hora programada de llegada, prevista para las 9 horas y efectuada a las 10.50 horas.

Desde la compañía Air Nostrum indican que este retraso se debió a un problema técnico que obligó a los pasajeros a cambiar de avión.

Esta incidencia ha provocado otro retraso en el vuelo de vuelta (IB2331) desde Badajoz a Madrid, al tratarse de la misma aeronave. El avión, que tenía programada su salida desde Badajoz hacia la capital española a las 9.30 horas, ha tenido que ser retrasada a las 11.20 horas. Este servicio ha llegado a Madrid a las 12.28 horas, cuando su hora prevista era las 10.45 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  2. 2 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  3. 3 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  4. 4 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  5. 5 Abascal arremete contra el PP en Extremadura: «Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox»
  6. 6 La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas
  7. 7 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  8. 8 El grupo Sanguijuelas del Guadiana actuará en Badajoz en 2026
  9. 9

    Abascal: «En Extremadura hay adelanto electoral por la soberbia de Guardiola»
  10. 10

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Retraso en los vuelos entre Madrid y Badajoz por una incidencia técnica

Retraso en los vuelos entre Madrid y Badajoz por una incidencia técnica