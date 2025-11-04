Retraso en los vuelos entre Madrid y Badajoz por una incidencia técnica

Tania Agúndez Badajoz Martes, 4 de noviembre 2025, 10:15 | Actualizado 14:45h. Comenta Compartir

La conexión aérea entre Madrid y Badajoz ha sufrido un retraso en la mañana de este martes. El vuelo IB2330 operado por Air Nostrum -la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales- ha registrado una demora de dos horas en su despegue.

El avión debería haber partido del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 7.40 horas y, sin embargo, salió a las 9.25 horas. Esto afectó a la hora programada de llegada, prevista para las 9 horas y efectuada a las 10.50 horas.

Desde la compañía Air Nostrum indican que este retraso se debió a un problema técnico que obligó a los pasajeros a cambiar de avión.

Esta incidencia ha provocado otro retraso en el vuelo de vuelta (IB2331) desde Badajoz a Madrid, al tratarse de la misma aeronave. El avión, que tenía programada su salida desde Badajoz hacia la capital española a las 9.30 horas, ha tenido que ser retrasada a las 11.20 horas. Este servicio ha llegado a Madrid a las 12.28 horas, cuando su hora prevista era las 10.45 horas.