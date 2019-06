Los retos del alcalde de Badajoz El Casco Antiguo, uno de los problemas de la ciudad. :: PAKOPÍ Estos son algunos de los asuntos que le esperan en la mesa a quien presida el pleno a partir del 15 de junio | El regidor tendrá que agilizar los permisos en Urbanismo, renovar las tuberías y decidir sobre los gansos del Guadiana ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 2 junio 2019, 08:43

Aún no sabemos quién subirá la escalera del Ayuntamiento como alcalde el próximo día 15 de junio. Siete días después de las elecciones, el nombre sigue en el aire. Las posibilidades siguen abiertas para el actual regidor, Francisco Fragoso, y el ganador de los comicios, Ricardo Cabezas, mientras los partidos negocian y decide el que quedó en tercera posición, Cs.

Más 29 millones de superávit

Sea Fragoso quien continúe, sea Cabezas quien aterrice en el despacho, los retos que se encontrarán son los mismos. Aquí, los asuntos más urgentes que están sobre la mesa.

Fragoso lo ha reconocido

Mantenimiento y parques

El propio alcalde reconoció en campaña que se dedicaría a mejorar el mantenimiento de la ciudad porque había centrado sus esfuerzos y los del Ayuntamiento en afianzar Badajoz como una gran ciudad. En los últimos meses le han llovido las críticas por falta de mantenimiento. Se refiere a estar más pendiente de las aceras, los baches, el asfaltado... Entre los problemas más acuciantes está el del servicio de parques y jardines. Faltan efectivos y, además, a este área se destinan los empleados de los programas sociales regionales de empleo. Ello implica que los trabajadores desconocen en muchos casos las funciones que tienen que desarrollar, es necesario enseñarles y los contratos acaban cuando han aprendido a manejarse. Sea como fuere, hay bastantes zonas con mal aspecto y el Ayuntamiento ha optado por ampliar las áreas que deriva a una empresa privada. Lo hace a través del nuevo concurso para encargarse del parque del río. Este abarca la margen izquierda. Ahora incluye los jardines construidos en la orilla del arroyo Rivillas desde la plaza de toros en Pardaleras, así como la limpieza de este cauce y del arroyo Calamón, desde la avenida Luis de Góngora en el Cerro de Reyes hasta su desembocadura en el Guadiana. Son 334.000 metros cuadrados.

Cambios estructurales

Urbanismo

Internamente, el Ayuntamiento necesita cambios en el área de Urbanismo. Durante la campaña, Cs ha puesto el empeño en que es necesario agilizar los permisos para abrir los negocios. Urbanismo tiene un problema de personal porque faltan al menos dos jefes de servicio y más técnicos en Disciplina Urbanística, que es la encargada de conceder las licencias de obras.

Problemas urbanísticos

Urbanizaciones

Existen 19 urbanizaciones que se encuentran en una situación alegal, donde no se conceden más permisos de construcción porque se les exige que pongan en orden en su documentación urbanística. El Ayuntamiento ofreció un acuerdo a los 2.000 propietarios afectados hace unos meses. Estos descartaban pedir al Consistorio que se encargara de sus calles y a cambio se relajaban las exigencias para la regularización, pero finalmente no sellaron el pacto. El 27 de junio entra en vigor la nueva ley extremeña del suelo (LOTUS), sobre la que el PP aseguró que no soluciona el problema y pone aún más trabas.

Lacra social

Empleo

La ciudad tiene 14.700 desempleados. Son menos que hace seis años, cuando había casi 21.000. Pero queda mucho por hacer. Este era el otro objetivo de Fragoso, que apunta a los esfuerzos hechos desde las escuelas taller para impartir la formación que pide el mercado laboral.

Retirada de vegetación en la parcela de la futura piscina de la margen derecha, hace dos semanas:: PAKOPÍ

Reventones

Tuberías

Es uno de los mayores problemas de la ciudad es que la red de abastecimiento de agua está obsoleta. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo en los últimos años, pero estas obras son caras y la concesionaria no se hace cargo de las sustituciones, solo de las reparaciones. Por eso en ocasiones una misma tubería revienta en varios puntos. Fragoso ha buscado fondos europeos para estas obras, pero no los ha encontrado. Así que hacen las obras con dinero municipal. La última actuación ha costado 2,3 millones de euros y ha llegado a distintas calles. Los fondos europeos han servido para renovar la red de saneamiento y construir las depuradoras. Para esto sí existen fondos europeos por motivos medioambientales.

Casco Antiguo y Valdepasillas

Ruido

Existen numerosas quejas por la generación de ruido en el Casco Antiguo. Es necesaria la conciliación del derecho al descanso con el ocio y el desarrollo de este área como punto de encuentro y de fiestas. En los últimos años se han recortado los horarios de apertura de los bares para las grandes eventos, pero los vecinos piden menos celebraciones y mayor respeto al descanso. También hay quejas en Valdepasillas.

Delincuencia

Casco Antiguo

Los vecinos denuncian un repunte de la delincuencia y problemas de convivencia. Todos los partidos llevan medidas concretas para su recuperación, como la creación de un consorcio donde participen otras administraciones. Cs plantea un cambio en las normas urbanísticas para revisar la protección de los edificios.

Inversiones

Reclamaciones al Estado

El primer proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez para la ciudad traía pésimas noticias, aunque fue rechazado. Reducía de 15 millones a 100.000 euros la partida para duplicar el acceso a la ciudad desde la carretera de Sevilla, para la Alcazaba bajaban de 300.000 a 50.000 euros y desapareció la partida para la reforma de la fase final de la avenida Ricardo Carapeto. El nuevo alcalde tendrá que exigir al Ejecutivo central que reactive las inversiones en Badajoz, además de que se agilicen las obras de la Ciudad de la Justicia, que están paradas desde el pasado verano porque la constructora entró en liquidación.

Reivindicaciones a la Junta

Ronda Sur, Plataforma Logística y Alcazaba

Las dos infraestructuras han comenzado, pero en ambos casos es necesario exigir a la Junta que no pare. La construcción de la circunvalación está en los inicios, mientras que en la plataforma solo hay una empresa levantando sus instalaciones y faltan las conexiones ferroviarias. Sin tren, la plataforma sería un polígono industrial. El alcalde también deberá exigir a la Junta que continúe aportando fondos para la rehabilitación de la Alcazaba y cumpla con el convenio firmado. Ambas administraciones tendrán que llegar a un acuerdo sobre la ubicación del centro de salud de Los Pinos.

Protección de la zepa

Gansos

La proliferación de estas aves en el parque del río puso de manifiesto la falta de determinación a la hora de tomar decisiones impopulares y la indefinición en la responsabilidad sobre la zona de especial protección de aves (zepa). El resultado es que los animales continúan siendo una amenaza para otras especies y perjudicando el parque. El próximo alcalde tendrá que tomar una decisión porque la captura del año pasado fue insuficiente.