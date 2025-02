Retiran el cable de las luces navideñas del balcón de Santa Marina

Carmen Jaramillo, vecina de Santa Marina de 87 años, ya no tiene el cable de las luces de Navidad sujeto a su balcón. Esta pacense ... denunció este martes de HOY que el Ayuntamiento no le había pedido permiso para la instalación y mostraba su temor a que el peso de la decoración navideña afectara a la barandilla y su terraza.

Durante la mañana de este martes, esta vecina se encontró con que lejos de eliminar el cable, los operarios habían colocado la decoración navideña. Sin embargo, a primera hora de la tarde un operario subido a una grúa procedió a la retirada de las luces y del cable que habían sujetado al balcón. Su queja en HOY había surtido efecto.

En 2020 ya vivió la misma situación, cuando estuvo un mes llamando al Ayuntamiento hasta que finalmente se lo quitaron. «Llamé a la Policía Local, al Ayuntamiento y a todos sitios donde me dijeron... pero al final fue mi hija corriendo tras los operarios hasta que vinieron a retirarlo. Nos dijeron que tenían el aviso para hacerlo». Pero hasta que su hija no buscó a los operarios, no le quitaron el cable. En esta ocasión no ha sido necesario.

La pasada semana advirtió de que los operarios habían instalado de nuevo el enlace sin preguntarle y llamó a la Policía Local. Estos le dijeron que el Ayuntamiento no podía colocarlo sin su permiso y que debía registrar un escrito en el Consistorio. Pero a Carmen se le hacía cuesta arriba llegar hasta la Plaza de España y reclamó en HOY que el Ayuntamiento diera marcha atrás.

Carmen tiene miedo. No porque la terraza esté en mal estado, sino porque el edificio con fachada hacia la avenida de Santa Marina tiene 57 años y, aunque ella tiene la barandilla en buen estado, duda de que pueda soportar el peso de los cables y las luces.

Carmen Jaramillo cree que el Consistorio podía plantear a las comunidades de vecinos colocar ganchos directamente a las fachadas allí donde requiera empalmar cables. Pero no atarlos directamente a las barandillas, sin preguntar y sin saber el estado de los inmuebles. Estos cables se quedan, explica, hasta después de Carnaval.

Finalmente, el Consistorio atendió este martes por la tarde sus críticas y retiró tanto el cable como las luces enganchadas a su balcón. Ahora quedan a la altura del colegio de Veterinarios y en la esquina de Fernando Castón con la avenida de Santa Marina.