La retirada de autobuses urbanos en Badajoz indigna a los viajeros de nueve líneas

Indignación. Ese es el sentimiento de define muchas de las conversaciones que se escuchan desde comienzos de julio en los autobuses urbanos de Badajoz. La ... reducción de la flota a niveles que nunca antes se habían visto en la ciudad han obligado a los viajeros a armarse de paciencia «El primer día hubo gente que esperó más de una hora en la parada, no habían avisado», denuncia Isabel Rodríguez.

Ella vive en Ciudad Jardín y cada mañana se desplaza a la Urbanización Guadiana. «Antes salía de mi barrio a las 8.15 pero ahora pasa a las 8.30, no me da tiempo de llegar al trabajo».

«Es verdad que en verano no hay estudiantes que cojan el autobús, pero sí hay personas que van a trabajar, al médico... es incomprensible lo que han hecho», coincide Isabel Jabalera, que lamenta la reducción de horarios en la línea M1, que es la que comunica Llera, el barrio en el que vive, con la estación de trenes. «Ahora pasa cada hora en lugar de cada media hora, total nada».

Soraya Gómez pone cifra a la medida puesta en marcha por el equipo de Gobierno. «Han quitado quince autobuses, la gente se queja muchísimo, sobre todo en los barrios periféricos, que es donde vive más gente sin coche».

«Aquí entran muchísimo a preguntar cuando ven que no llega el autobús. Es verdad que los chicos del instituto están de vacaciones, pero en Padre Tacoronte vive mucha gente», coincide Cintia González, que trabaja en un despacho de pan junto al que paran las líneas L2 y L6, dos de las que han reducido la frecuencia a la mitad.

Ahora pasan cada 60 minutos, demasiado tiempo si se tiene en cuenta que línea 2 es la única que llega a Los Colorines, cuyos vecinos acostumbran a utilizarla para bajar a los supermercados de la avenida de Elvas. «A las 12 de la mañana no hay sitio para sentarse. Ayer había una señora con dos muletas de pie», denuncia María Jesús Rodrigo, vecina de La Luneta. En los barrios situados vías arriba explican que los días de diario tienen tan pocos autobuses como los fines de semana. «Por la tarde igual es suficiente con un autobús cada hora, pero por la mañana sale mucha gente a trabajar».

Pero el problema no solo afecta a la margen derecha. También reduce las posibilidades de viajar en la barriada de San Miguel, Cerro de Reyes, Cerro del Viento, Vaguadas, San Roque... «No todos tenemos un vehículo para trabajar», insiste María Jesús Rodrigo.

«Esto lo tiene que saber el alcalde. Como él tiene un coche que lo lleva y lo trae, le da igual. Pero yo no puedo venir andando a comprar con el niño no puedo», insiste esta vecina mientras recuerda que en las paradas que ella utiliza no hay marquesina. «Esperar una hora al sol es imposible y cuando viene tarde el autobús es hora y media».

Elisa Domínguez, vecina también de la margen derecha, ya presentó sus quejas en la oficina que tiene Tubasa en las traseras del paseo de San Francisco. «Pero por un oído les entra y por otro les sale porque no han hecho nada».

Indignado está también Antonio Prieto, que no puede conducir. «Yo cojo el 2 en la plaza de Minayo. Antes lo cogía a las 8.00 pero ahora tengo que esperar a las 8.30 de la mañana. Ya no tengo la combinación que necesito».

Los cambios fueron anunciados en una rueda de prensa por el concejal de Transporte Público, José Luis González Serrano cuando presentó la línea que comunica Valdepasillas con el aeropuerto de Badajoz. Igualmente comunicó que la línea 7 duplicaría su frecuencia de paso los sábados y domingo para conectar la ciudad con la piscina de la Granadilla (de 60 a 30 minutos). Sin embargo, los días de diario por la mañana esa línea pasa ahora cada 20 minutos en lugar de cada 30. El concejal anunció también que la Línea C1 llegaría los sábados, domingos y festivos a la Granadilla y que las dos líneas que llegan al Faro pararán frente a Lusiberia.

Sobre la reducción de la frecuencia de paso explicó que era motivada por la reducción de viajeros en verano y el alcalde anunció días después que estos horarios seguirán vigentes hasta finales de agosto y que después se analizará si han dado resultado.

HOY ha preguntado al Ayuntamiento cuánto dinero ahorra con los cambios, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.