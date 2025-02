La retirada de amianto del viejo Ifeba inquieta a la Urbanización Guadiana

Empezaron antes de final de año y, tras un parón de varios meses, los operarios vuelven a retirar el amianto del tejado del antiguo Ifeba ... . Toda la cubierta del edificio está realizada en placas de uralita, un material muy extendido en la construcción durante décadas y que está prohibido desde 2002 por contener fibras cancerígenas.

Por este motivo, los vecinos están inquietos. La asociación que les agrupa y que preside Joaquín León tenía previsto celebrar en la tarde de este miércoles una reunión para tratar este asunto. Entre otros puntos, quieren solicitar una reunión con los concejales encargados de la participación ciudadana, Juancho Pérez y Eladio Buzo, para reclamarles información.

León incide en que los residentes más cercanos a la antigua institución ferial tienen miedo por el tiempo que llevan desarrollándose estos trabajos. Una de esas residentes es Remedios Tierno, quien lamenta la falta de información sobre los trabajos que se desarrollan en el interior del recinto.

«Los vecinos no sabemos nada y hay viviendas muy cerca. Parece ser que Ifeba tiene una doble cubierta de amianto, hemos visto camiones que salen y entran, pero por fuera no se ve nada y no sabemos cómo es».

En todos estos meses solo han visto una serie de carteles que la empresa encargada de los trabajos ha colocado en las vallas. Algunos vecinos ven a los trabajadores vestidos con trajes especiales, similares a los equipos EPI.

Ampliar Operarios retirando las placas de amianto en una imagen cedida por el Grupo Edética. HOY

La separación de las placas es uno de los pasos que está ejecutando el grupo Edética para la demolición del viejo Ifeba y la remodelación del entorno con la construcción de nuevas viviendas y calles.

El gerente de la promotora es Carlos Barbero, quien pide tranquilidad a los vecinos y señala que las tareas se están desarrollando con las medidas de seguridad establecidas.

Los trabajos están a cargo de una empresa especializada y autorizada para tratar con este material, que tiene una regulación estricta que determina cuánto se puede retirar cada día y en cuánto tiempo. El proyecto cuenta con las autorizaciones preceptivas y se realizan controles a diario para certificar que todo se ejecuta según los permisos. Durante el tiempo que se prolonguen los trabajos, ninguna persona sin autorizar puede pasar. Esto implica que tampoco puede avanzar la obra.

La demolición del edificio comenzó en septiembre y llegó al tejado antes de final de año. Cuando los operarios comenzaron las tareas, vieron que tenía una cobertura doble y tuvieron que paralizar los trabajos para pedir una nueva autorización acorde a la instalación. Ese permiso tardó dos meses en llegar, explican desde el grupo Edética, y las tareas se han retomado hace unas semanas.

La previsión es que terminen antes de agosto. Inicialmente calcularon cuatro meses, pero la aparición de las placas dobles y la necesidad de volver a pedir los permisos hizo que se prolongaran en el tiempo. La falta de lluvias, en cambio, ha jugado a su favor. Este material no se puede manipular en días de lluvia.

Desde el grupo Edética insisten en que los operarios requieren de mucho tiempo porque está controlado y no se pueden retirar más kilos y horas al día de las autorizadas. «Entiendo que protesten, pero eso hay que quitarlo. No se puede entrar con una máquina y hacerlo de golpe. Una vez que han quitado las placas, las llevan a un centro autorizado. Más no podemos hacer».

El gerente del grupo Edética, Carlos Barbero, insiste en pedir calma a los residentes. «Quiero transmitir tranquilidad porque esto está muy regulado».

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, pide tranquilidad a los vecinos y recuerda que este tipo de actuaciones es muy común. Aunque esta obra no sea municipal y su gestión sea privada, Urueña recuerda que quedan muchos edificios con uralita en los tejados que se van quitando con estrictas medidas de seguridad que deben servir para tranquilizar el miedo que puedan conllevar las advertencias que se realizan en cumplimiento de las normativas.