Retienen a dos chicas de 25 años por equivocación pensando que habían robado a un jubilado en Badajoz

Dos chicas jóvenes que rondan los 25 años de edad han sido identificadas este viernes por la Policía después de que dos ciudadanos les diesen ... el alto y una policía de paisano las acorralara contra una pared pensando que habían cometido un robo.

Uno de los ciudadanos que han participado en esta actuación ha explicado que el suceso ha ocurrido en torno a las 11.00 de la mañana cuando volvía de tomar café por la calle María Luisa de Carvajal, un vial paralelo al tramo final de la avenida de Pardaleras que se inicia en la calle Cordero y desemboca en Antonio Cuéllar Gragera.

Tanto él como un compañero que también trabaja en Promedio caminaban por esa calle cuando han comenzado a escuchar a alguien que gritaba «parad a esas chicas, parad a esas chicas». «Una iba por el medio de la calle corriendo por la calzada, con un bolso en la mano, y rápidamente he pensado que debía ser el bolso de alguna compañera de trabajo. No me lo he pensado y me he puesto delante».

Al momento han vuelto a gritarles para que cortasen el paso a la segunda chica, que también ha frenado la carrera al verse acorralada. «Detrás venía corriendo otra mujer, vestida de calle, que ha dicho que era policía. Rápidamente se ha dirigido a las dos jóvenes y las ha puesto contra la pared mientras les preguntaba con insistencia dónde estaba el dinero». Se trataba de una agente de la Policía Local.

La escena se ha completado cuando otros dos trabajadores de Promedio y un hombre que acostumbra a deambular por la zona han llegado al lugar. Ha sido entonces cuando alguien ha indicado que no tenían el dinero encima porque lo habían tirado debajo de un coche. «Y era cierto, porque debajo de un vehículo han encontrado una cartilla bancaria y 380 euros en efectivo, según me han contando».

En ese momento se desconocía quién había sido la víctima del robo, pero se hablaba de una mujer mayor a la que podrían haber asaltado al salir de una oficina bancaria.

Mientras todo esto sucedía, a la calle María Luisa de Carvajal se han acercado varios vehículos uniformados de la Policía Nacional y la Policía Local que se han hecho cargo de la situación.

Más tarde, la Jefatura Superior de Policía ha explicado que esas dos chicas han sido identificadas por los agentes y han quedado en libertad después de que el hombre al que se pensaba que habían robado haya explicado a la policía que no le han quitado el dinero, sino que ha sido él quien se lo ha dado voluntariamente.

Queda por aclarar cuál es la razón por la que esas dos chicas han tirado el dinero debajo del coche. Por este motivo, el hombre que dice haberles dado ese dinero ha sido citado por los investigadores para que aclare los detalles de un suceso que ha causado un gran revuelo en la barriada de Pardaleras.