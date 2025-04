Los resultados preliminares de la autopsia no apuntan a la muerte por golpes

«Los indicios son contundentes, por eso el investigado está en prisión»

Setenta y dos horas es el tiempo máximo que tienen los juzgados para tomar declaración desde el momento en el que se produce el arresto. En el caso del crimen de Las Vaguadas no habían pasado ni 48 horas cuando el presunto autor de los hechos fue puesto a disposición judicial. «Ha sido un tanto precipitado, entiendo que se debe a que los atestados de la Policía tenían las pruebas suficientes y contundentes, no querían esperar», apunta a este diario el abogado de la familia del fallecido, Mane Yerga. En cuanto a la declaración que ha prestado el investigado, Yerga cuenta que el presunto autor se acogió a su derecho de no responder las preguntas formuladas por el abogado de la víctima. «Sólo ha respondido a las preguntas del ministerio fiscal y del juez». Yerga, apunta que tanto el Ministerio Fiscal como el abogado de la acusación han interesado la prisión provisional y que el juez la ha acordado. «Esto se debe a que ha visto indicios suficientes y contundentes. Además, es un hecho muy grave por eso se ha tomado la decisión de que ingrese en prisión aún con la investigación abierta». Además, destaca que es una de las medidas de prevención «más gravosas» que se pueden tomar. El siguiente paso es la fase de instrucción e investigación en la que el juzgado recabará el resto de testimonios y pruebas para dictar sentencia. «Vamos a seguir la instrucción de una manera totalmente activa y propondremos nuestro medio de pruebas si el juez de oficio no lo acuerda, ese es nuestro cometido y estar cerca de la familia».