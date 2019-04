Resuelto el misterio: el animal marino de Islantilla es un tiburón El cadáver del animal, arriba, y un ejemplar de tiburón peregrino / La Casa de la Ciencia Los investigadores del CSIC le identifican con esta especie que puede llegar a medir diez metros y nadar a una velocidad de cinco metros por segundo, solo come plancton y es inofensivo ROCÍO ROMERO Badajoz Viernes, 5 abril 2019, 20:23

Ya tiene nombres y apellidos. El cadáver del animal marino que apareció en Islantilla hace un mes es un tiburón peregrino. Así lo han confirmado científicos del CSIC, que han analizado restos de ADN para desvelar la identidad de un ejemplar que les había intrigado. La curiosidad se disparó también en Extremadura, dado que muchos extremeños inundan las playas de La Antilla cada vez que sale el sol. Los restos se encontraban en las inmediaciones del Hotel Tui Family Life, en la conocida como playa del Poniente de Islantilla.

Este tiburón puede alcanzar los 10 metros de largo, pero es inofensivo. Se alimenta exclusivamente de plancton. Hace poco descubrieron que es muy rápido, puede llegar a alcanzar una velocidad de unos 5,1 metros por segundo y sus saltos pueden llegar a superar el metro de altura. Se pueden ver con relativa frecuencia cerca de la superficie. Así queda ya resuelto el misterio que tenía intrigados a los pacenses que sienten esta playa de Huelva como suya.

Un hombre que paseaba por la playa encontró el cadáver del animal el 7 de marzo, le hizo fotos y las remitió a La Casa de la Ciencia de Sevilla. Allí observaron la imagen, pero no lograban identificar qué especie podría ser. Y avisaron a sus compañeros de los institutos de Ciencias Marinas en Cádiz y Vigo. Solo con verlo no tenían seguridad de qué especie tenían delante y decidieron hacer un análisis de ADN para acabar con las dudas. El mal estado en que se encontraba el cuerpo por el tiempo que llevaba muerto y la fuerza de las corrientes que lo llevaron hasta la playa hacían imposible una identificación clara. Desde primer momento descartaron que pudiera tratarse de una ballena, que fue una de las primeras opciones que barajaron quienes descubrieron al animal por primera vez. El motivo es que «las ballenas tienen la aleta caudal horizontal y el final de su columna vertebral no es tan fino como el rabo que tenía ese cadáver».

En Islantilla, sin embargo, no daban importancia al hallazgo. Están acostumbrados a que aparezcan restos de las profundidades cada cierto tiempo. Por eso lo enterraron. De todas formas, comunicaron a los investigadores dónde se encontraba y estos acudieron a la playa onubense para sacarlo a la luz.

De Huelva a Galicia

Los investigadores del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) tomaron unas muestras de ADN y las enviaron a la Universidad de Vigo. En Galicia obtuvieron una secuencia del gen mitocondrial citocromo oxidasa I (COI) y la compararon con secuencias depositadas en el banco de datos internacional (Barcode of Life Database BoLD). Esta base de datos permite cotejar el material genético de cualquier muestra de ser vivo con su biblioteca de genes e identificar la especie de la que procede.

Esa comparación es lo que lleva a los biólogos marinos a confirmar que el animal marino de Islantilla se corresponde al tiburón peregrino (Cetorhinus maximus). En esta investigación han intervenido Laura Prieto, Antonio Moreno, Alberto Arias, David Roque y su director, Julián Blasco, por parte del ICMAN. Rafael Bañón (biólogo de la Xunta de Galicia), Alejandro de Carlos y David Barros (Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía, Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo) y Ángel Sebastián Comesaña (CACTI, Universidad de Vigo) han realizado las pruebas y reconocido la especie.