Cuatro nietos de Manuel llevan sus restos a su tumba junto a su mujer. J. V. ARNELAS

Badajoz

Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»

El cementerio de San Juan de Badajoz ha acogido la inhumación de Manuel Guillén, un guardia civil que murió represaliado por el franquismo en la prisión vasca de Orduña

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

«Mami, aquí está tu padre, para que estés orgullosa. Lo hemos conseguido». Con la voz quebrada Toni Muñoz Guillén ha alzado la caja con los restos de su abuelo Manuel para acercarla a la tumba de su madre, que murió hace tres años y que no pudo saber que su padre, al que se llevaron cuando tenía 10 años, ha vuelto a casa y ahora descansa en su mismo cementerio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

