Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»

«Mami, aquí está tu padre, para que estés orgullosa. Lo hemos conseguido». Con la voz quebrada Toni Muñoz Guillén ha alzado la caja con ... los restos de su abuelo Manuel para acercarla a la tumba de su madre, que murió hace tres años y que no pudo saber que su padre, al que se llevaron cuando tenía 10 años, ha vuelto a casa y ahora descansa en su mismo cementerio.

El cementerio de San Juan de Badajoz ha vivido este jueves una nueva inhumación de una persona represaliada por el franquismo. Ha sido Manuel Guillén Expósito. Este pacense, que tuvo seis hijos, era guardia civil y fue detenido. Tras pasar por varios centros de detención lo trasladaron al País Vasco, a la prisión de Orduña, donde murió, como muchos otros extremeños. Falleció en 1941 a los 42 años y 84 años después sus restos han sido recuperados, identificados y devueltos a su familia. Cuatro de sus nietos y un bisnieto le han acompañado.

Los restos de Manuel han sido entregados a su familia por la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José.

Al ponerle los restos de su abuelo en los brazos, Toni Muñoz y su hermana Teresa se han puesto a llorar, pero eran «lágrimas de alegría» por conseguir traer sus restos. Luego los han llevado a la tumba de su madre, la hija mayor de Manuel, que siempre les hablaba mucho de su padre y de su desaparición. «Es muy emocionante, sobre todo acordándonos de mi madre que siempre nos habló tantísimo de su padre. Nosotros sabemos la historia de todo de cómo empezó y de cómo no empezó. Mi madre nos estará mirando desde el cielo orgullosísima», ha dicho Teresa.

Según lo que contaba su hija, Manuel no tenía tendencias políticas, pero creen que pudo ser delatado por algún compañero, «quizá por envidia».

De Orduña a casa

Cuando se lo llevaron tenía cinco hijos y su mujer estaba embarazada del sexto, al que conoció tiempo después ya encarcelado, en Ciudad Real. «Cuando mi abuela los llevó a todos a Ciudad Real a la cárcel, le preguntó mi abuelo que quién era Pepín y que quién era Eduardo, porque a Pepín lo dejó muy pequeñito y a Eduardo en la barriga. Entonces, pues mi abuela le dijo quién era cada uno y ahí es donde conoció a su hijo el pequeño y ya no lo volvió a ver más», ha contado este jueves Toni.

Su madre le contaba que adoraba a su abuelo y que era muy buena persona, un hombre religioso. «Mi madre siempre nos ha inculcado eso. Decía que su padre era muy bueno, que lo llevaba al al a la misa, que lo llevaba, le enseñaba poesía, le leía cuentos. Mi abuelo era muy bueno».

Herida por fin cerrada

Para estas nietas «la herida sí se cierra» al recuperar los restos de su abuelo aunque les hubiese gustado que fuese antes, con su madre viva.

Para Teresa, además, este acto debe servir para reflexionar. Cuenta que su madre, antes de morir, temía que empezase una nueva Guerra Civil por el clima de enfrentamiento político actual. «Que no vuelva a pasar, que los políticos hablen».

Teresa, como nieta mayor, ha cerrado el acto de esta mañana dejando los restos en la tumba de Manuel que descansará junto a su mujer y dos de sus hijos. «Adiós abuelo», se ha despedido.