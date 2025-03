Rescate en la línea 9

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Miércoles, 19 de enero 2022, 07:17 | Actualizado 09:57h. Comenta Compartir

La línea 9 de Tubasa tiene cerca de 60 paradas en su recorrido, la mitad en cada sentido. Parte de la Facultad de Medicina y ... después de cruzar media ciudad concluye su itinerario en Las Vaguadas. Pero este lunes sumó una parada que no estaba prevista. «Cuando iba por el Puente de Real me pareció ver que había alguien agarrado a la barandilla con el cuerpo fuera. Me daba esa sensación pero no estaba seguro, de modo que decidí detener el vehículo y poner las luces de emergencia».

Quien relata este suceso es Raúl de Mato Margullón, conductor de la empresa municipal de autobuses desde hace una década. Antes trabajó como camarero en La Marina y también en La Dehesa de Santa María de Sinforiano Madroñero. «He vivido incidentes de todo tipo, pero nunca una situación tan límite», explicaba este martes mientras su teléfono no paraba de recibir mensajes de felicitación. No es para menos. Cuando el lunes, pasadas las nueve de la noche, comenzó a caminar hacia un joven que amenazaba con tirarse del puente desconocía que se convertiría en su salvador. «Yo le decía: oye chaval, ¿qué haces ahí, estás bien? Al principio no respondía, pero en una de esas me dijo que no estaba bien». La primera reacción de Raúl fue llamar a la Policía. «Yo le decía que estuviese tranquilo, que todo tenía solución. Pero al llegar a él pensé que lo mejor era echarle el brazo y sujetarlo con fuerza». Así lo hizo sin pensar en las posibles consecuencias. Dice Raúl que no tuvo miedo a que en medio del forcejeo pudiese tirar de él hacia fuera. «Lo agarré metiéndole el brazo por debajo del hombro y después se unieron tres o cuatro personas, nos pusimos de acuerdo y lo levantamos». Cuando llegó la policía ya habían conseguido el rescate. «No paraba de disculparse y poco a poco se fue tranquilizando». Por lo que ha sabido después, el chico al que salvaron tiene 21 años y ahora se encuentra bien, junto a su familia. «Yo actué con la cabeza y con el corazón, sin perder la sangre fría, pero al llegar a casa no dormí bien. Se me venía a la cabeza la imagen que me encontré al bajar del autobús». Julián Pocostales, gerente de la concesionaria de autobuses Tubasa, lo tiene claro: «Se ha jugado el tipo. Raúl es un tipo fuera de lo normal como persona, trabajador y amigo». «Está claro que la vida te trae reveses, pero no hay más remedio que afrontarlos. Cualquiera se puede ver un día en una situación como la de ese chico, pero hay que tirar adelante, es lo que intentó hacer yo y lo que le digo a quienes tengo a mi lado», reflexiona Raúl, que después del susto del lunes confía en no verse nunca más en una situación tan complicada.

