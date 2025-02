Rescatan a un pescador en Badajoz tras quedar aislado por la crecida del río Guadiana

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 20 de enero 2024, 20:28 Comenta Compartir

Gran susto el que se ha llevado este sábado un joven de Badajoz al quedar atrapado en un camino en medio del río Guadiana a su paso por la capital pacense. Lo que iba a ser una tranquila jornada de pesca para un pescador veinteañero, terminó en un rescate acuático a través de la corriente del cauce con la intervención de los bomberos.

El rescate se ha llevado a cabo en la mañana de este sábado en torno a las 10 horas, cuando recibieron la llamada de una joven del municipio pacense de Guadiana alertando de que su novio había quedado atrapado con su coche en el río, en el tramo qur discurre por la ciudad de Badajoz.

Según explican desde el parque de Bomberos de Badajoz, el joven había ido la tarde del viernes con su coche a la zona de Las Crispitas con la intención de quedarse durante la noche pescando. Se trata de un área muy popular donde se reúnen muchos aficionados a esta actividad.

Cuando llegó, el nivel del agua era bajo y el lugar era accesible, por lo que el joven entró sin problemas por el camino de tierra. Dejó colocadas en la orilla todas las cañas y aparejos de pesca y se quedó dormido en el coche. Sin embargo, el problema se lo encontró por la mañana. Cuando se despertó, se dio cuenta de que se había quedado aislado. Para ese momento el nivel del río había aumentado. Durante la noche, el caudal había ido creciendo progresivamente en el tramo del Guadiana a su paso por Badajoz debido a la llegada de la corriente desde aguas arriba. La zona en la que se encontraba estaba inundada y no podía salir. No podía mover el coche, ya que el camino por el que había llegado estaba en ese momento bajo las agua. Tampoco había rastro de sus utensilios de pesca.

El joven no llevaba teléfono móvil encima, así que decidió ponerse en contacto con su novia a través de una red social que lleva en una tablet que tenía. Fue la chica la que avisó a los equipos de emergencia de la situación.

Hasta allí se trasladaron varios equipos de bomberos, un furgón de rescate y un coche de mando. Pero ante la dificultad para llegar hasta la zona inundada, movilizaron a una unidad de rescate acuático con una embarcación y dos efectivos que recorrieron el cauce en barca hasta que encontraron al joven.

La localización fue complicada e incluso tuvieron que pedirle que tocara el claxon para poder escucharlo y dirigirse hacia él.

El personal de rescate lo sacó en la embarcación, ya que en algunos puntos había mucha profundidad y cubría casi dos metros.

La intervención duró unas dos horas, pero el joven pudo salir finalmente de allí y todo quedó en una anécdota.

Otro rescate en Mérida

Cabe recordar que hace tan solo unos meses, en agosto del año pasado, los bomberos de Mérida, dependientes del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (Cepei) de la Diputación de Badajoz, realizaron una intervención similar. En aquella ocasión, el equipo de rescate ayudó a un padre y sus dos hijos pequeños que se habían quedado atrapados en una pequeña isla en el río Guadiana a su paso por la capital extremeña.

Esta familia también fue a pasar un día de pesca, pero al regresar el río había crecido y no pudieron salir por el camino por el que habían pasado unas horas antes. En aquel caso, el nivel del río subió probablemente porque soltaron agua en la zona de arriba y eso hizo que el caudal cambiase en poco tiempo de manera notable.

Ante situaciones similares, los equipos de emergencias aconsejan alejarse de ríos y corrientes de agua que llevan mucha fuerza y no cruzar por zonas inundadas si no hay seguridad de cuánto cubren. Desconocer la profundidad que hay y no saber cómo es el fondo puede ser peligroso. Puede haber rocas, pero es posible que resbalen o que la corriente arrastre. Por esta razón, recomiendan llamar a los servicios de emergencias. También aconsejan llevar el móvil bien cargado siempre que se salga a disfrutar de una jornada en la naturaleza.