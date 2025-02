Repostería y clases de refuerzo para endulzar el verano

Clases de refuerzo y taller de repostería es lo que hacen en la pastelería Almas Dulces, situada en Ciudad Jardín. Durante los meses de julio y agosto, de lunes a miércoles, los niños reciben clases de refuerzo escolar de la mano de la dueña de ... este negocio, María Nevado González. Los martes se reservan para talleres de cocina en los que realizan diferentes elaboraciones, como bizcochos, tartas, pastas y galletas.

María Nevado, que es pastelera y educadora infantil, ha decidido combinar ambas profesiones y convertir parte de su obrador en un pequeño centro en el que se realizan tareas escolares y se aprende cocina.

Para reforzar las materias del colegio leen, hacen dictados y tratan todas las materias que necesiten mejorar.

María Nevado es pastelera y educadora infantil, las dos profesiones que ahora combina en su taller

Todo se realiza por las mañanas y siempre se busca un aforo reducido para mejorar el aprendizaje: seis o siete niños en los talleres de cocina y cuatro o cinco en las clases particulares. «Hacemos grupos pequeños porque nos gusta la atención personalizada» explica María.

Los tres días pueden disfrutar de un desayuno casero que escogen el día anterior. «Siempre les pregunto qué les apetece comer y se lo preparo»

Esta semana la receta escogida para el martes fue una tarta de queso que se fusiona con un bizcocho de chocolate. Una elaboración especial de la casa que sustituye la galleta de la tarta de queso por el bizcocho. Los pequeños han estado divididos en dos equipos de cocina para realizar dos tartas.

La historia de esta fusión se remonta a un viaje de la dueña de Almas Dulces a Asturias. «Mi mente no podía parar de pensar en futuras creaciones y se me ocurrió fusionar estas dos tartas ya que la textura del bizcocho también encajaría con la tarta de queso» . A este experimento lo bautizó 'Bizqueso'.

Alejandro, Valeria, Estrella, Martina, María y Marisa han sido los alumnos, pero solo eran primerizas Estrella y Valeria. Los cuatro restantes ya asistieron el año pasado.

Alejandro, el mayor del grupo, tiene 13 años y está en la edad límite del taller. Cree que no podrá volver el próximo verano, pero María no duda en anunciarle que será bienvenido siempre que quiera «Yo de aquí no te voy a echar», le dice entre bromas.

«Nos gusta venir a hacer repostería», es en lo que coinciden todos ellos. Durante el proceso de cocinado se escuchan risas, se perciben ansias por probar el resultado y todo lo impregna un olor exquisito a pastelería.

Estrella tiene nueve años y es muy golosa. Cuenta que le encantan los dulces y no puede resistir la tentación de probar la masa de la elaboración.

Durante el proceso, los participantes se ayudan y se van turnando para batir y añadir los ingredientes de la receta. Mientras se hornea la creación de la semana disfrutan de algún juego de memoria para ayudarles a reforzarla. «No paraban de preguntarme hoy por el juego que les había dicho que haríamos, pero antes tenían que terminar las tartas», cuenta la dueña del local.

Trabajar la autoestima

El amor propio y la autoestima son temas importantes para María y ha encontrado la forma de introducirlos en sus clases. «El autoamor y la confianza en uno mismo debería ser una asignatura más». Por eso comienza la jornada con un pequeño juego llamado «Yo soy». Consiste en escribir en sus cuadernos frases como «Yo soy buena» , «Yo valgo», «Soy buen estudiante»...

María Nevado recalca que «si les das apoyo y confianza, se echan hacia delante y se sienten más seguros».

Las elaboraciones suelen ser dulces como bizcochos, tartas y galletas, pero también han cocinado pizzas.

En cada taller realizan una elaboración diferente. Además, les se les explica el origen de esa receta y hacen un pequeño test oral sobre lo que han aprendido en la clase.

Estos niños no se van a casa con las manos vacías. Al finalizar el taller de cocina se les otorga un diploma en el que, junto a sus nombres, aparece la frase «Eres un gran Mini Chef».

María les facilita también la receta del día para que la puedan elaborar en casa, y unas porciones de la tarta o galletas realizadas. Por esta razón, esta semana elaboraron una cantidad suficiente para compartir con sus familias. Las tartas pesan algo más de dos kilos, suficiente para que cada uno de los participantes se lleven tres porciones.

«Les enseñamos que los postres se pueden elaborar muy fácilmente con cuchara y tenedor y no se necesitan herramientas, lo pueden hacer en casa», cuenta María antes de insistir en que los utensilios que emplean están al alcance de todos aunque no sean expertos en cocina.

Desde 2018

No es la primera vez que se hacen este tipo de actividades en Almas Dulces, pero este verano hay un espacio preparado y destinado únicamente a ello. «Realizábamos talleres pero paramos por la pandemia durante más de un año».

Este obrador abrió sus puertas en 2018 con la planta baja destinada a la tienda y la superior a las elaboraciones de repostería. A comienzos de 2024 eliminaron la tienda y dejaron el espacio disponible para las clases de refuerzo escolar, aunque la planta de arriba sigue abierta para los encargos del obrador.