Los repartidores de Badajoz reclaman más espacio tras el arreglo de la calle Zurbarán

Adoquines y baldosas son la nueva imagen con la que desde hace apenas unas semanas luce la calle Zurbarán, que ha dejado atrás el asfalto de la vía y los bordillos que la separaban de los acerados para sumarse a la plataforma única con la ... que el Ayuntamiento de Badajoz pretende dotar de accesibilidad diferentes zonas del Casco Antiguo.

Con la calle reabierta al tráfico, lo hizo hace unas semanas tras más de tres meses de obra, Juan Alonso Panadero, uno de los repartidores que frecuenta esta zona, volvió a circular esta semana por la vía en busca de un estacionamiento en la zona que hay destinada a carga y descarga, y que se encontraba ocupada por tres vehículos. «Seguimos como siempre, la calle está muy bien, muy bonita pero los repartidores tenemos el mismo problema: otros vehículos ocupan el espacio que nos corresponde a nosotros», subrayó indignado tras pedirle a otro conductor que retirara su vehículo mal aparcado.

«Pago la carga y descarga para llegar y tener que discutir con los conductores que ocupan un espacio que no les corresponde», destaca Panadero.

Con tres coches ocupando el área reservada, este repartidor tuvo que esperar a que retiraran uno de los vehículos para poder proceder al reparto. «La obra no nos ha beneficiado porque los puestos de carga y descarga que han dejado son los mismos. Es la primera vez que vengo a esta calle después de la reforma y nos han quitado una plaza a los repartidores para crear una de minusválidos, que además está ocupada por un coche que no tiene puesta la placa».

Los tres árboles que ahora ocupan la calle tampoco son del agrado de este trabajador que, consciente de la necesidad de las zonas verdes, considera que limitan el espacio.

Estilo Propio

Para Pedro Muguiro, que trabaja en una de las oficinas ubicadas en la calle Zurbarán, los aparcamientos de la zona no están en las mejores condiciones. «Esta no es la mejor zona para aparcar, han plantado árboles y desconozco si ha afectado a las plazas que había para coches, pero el espacio es el mismo. A mí no me afecta porque yo vengo al trabajo en moto», subraya.

Pese al inconveniente de los aparcamientos, la nueva estética de esta calle, que desemboca en la plaza de España, es del agrado de la mayoría de los trabajadores que a diario caminan por ella. Así lo afirma Muguiro. «Está muy bien, me gusta mucho más este estilo y me parece el propio para una zona como el Casco Antiguo».

Para Pedro Rivera la calle también luce mejor estéticamente, aunque considera que el adoquín retiene más la suciedad que el alquitrán. «La calle está recién estrenada pero parece que tiene años, solo hay que ver el color que tiene ya el adoquín», comenta.

Para él lo positivo de este nuevo espacio está en la plataforma única, que considera mucho más cómodo y accesible. «Han quitado los pivotes que delimitaban el acerado con la calzada, pero el nivel de tráfico que tiene ahora la calle es igual al que tenía antes de ser plataforma única», señala Rivera.

Lo peor para él ha sido el tiempo que se han prolongado los trabajos para adecentar la calle, que comenzaron el pasado 26 de febrero con una previsión de duración de tres meses, y se prolongaron hasta el mes de junio.

«Las obras han sido horrorosas, han durado mucho tiempo para ser una calle tan pequeña, pero reconozco que han mejorado toda la estructura de saneamiento que hay por debajo, y eso lo hemos visto nosotros, que han colocado tubos nuevos», explica.

Esta intervención en el saneamiento del suelo es la ideal a realizar, según destaca el presidente de SOS Casco Antiguo, Luis Pacheco. «La actuación sobre la calle Zurbarán es la deseable. El hecho de que el Ayuntamiento haya comenzado por renovar los saneamientos es algo muy importante en el Casco Antiguo, ya que nosotros siempre hemos querido que cuando se instale una plataforma única se actúe también sobre su suelo, y esto en determinados casos es complicado», relata Pacheco.

Otro de los elementos de la obra que han resultado positivos para Pacheco es el pavimento empleado. «Nos parece el adecuado el uso del adoquín pequeño, ya que es el ideal para soportar el tráfico rodado. Mientras que la plancha grande de granito se utiliza exclusivamente para el peatón. Si pueden compaginar ambos lo ideal es que predomine el adoquín», destaca.

La instalación de plataforma única en la calle Zurbarán comenzó el pasado 26 de febrero. Además de a los residentes, afectó a la circulación del centro de la ciudad. El Ayuntamiento de Badajoz desvió temporalmente a los coches por Ramón Albarrán, para lo que cambió de sentido desde el cruce de Martín Cansado.

La obra forma parte de una inversión de 1,5 millones de euros que ha instalado y reparado plataforma única en una docena de calles del Casco Antiguo. Zurbarán era la única pendiente de esta partida presupuestaria, que ha eliminado las aceras que llegan hasta la plaza de España y San Atón.

Una obra que se retrasó un mes en su entrega debido al hallazgo de restos arqueológicos, por los que finalmente la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura autorizó la continuación de los trabajos. Es decir, los restos encontrados no eran de relevancia, por lo que continúan bajo los adoquines.