El SES reparará la acera del Universitario de Badajoz y creará un pasillo seguro junto a Medicina

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha anunciado que tiene la intención de reparar de forma inminente la acera de la avenida de la Medicina, ... el vial por el que se accede ahora al Edificio de Consultas Externas situado a las traseras del Hospital Universitario de Badajoz.

Esta actuación se llevará a cabo para dar respuesta a la queja que han planteado durante los últimos días los pacientes del hospital, que pedían una ruta segura para acceder a un centro hospitalario por el que pasan a diario miles de personas.

Desde el SES se indica que en ese vial situado en el lateral del hospital serán repuestas las baldosas que faltan y también se colocarán bolardos para evitar la doble fila.

Además, se van a colocar vallas junto al solar donde se está edificando la nueva Facultad de Medicina para que los peatones no se vean obligados a invadir la calzada.

La intención del Servicio Extremeño de Salud es crear con esas vallas «un pasillo de un metro y medio de amplitud para permitir el paso de los peatones».

De momento no se ha sido detallado cuándo se pondrá en marcha esa actuación de urgencia, pero la autoridad sanitaria indica que «es algo inminente». Estas tres mejoras afectarán a la avenida de la Medicina, el vial situado en el flanco derecho del hospital que desemboca en Javier Blanco Palenciano, una avenida en la que el SES indica que no puede actuar porque no es de su titularidad.

Queda por tanto pendiente que la entidad titular de ese otro vial que comunica el campus universitario con la Facultad de Medicina pasando junto al Instituto de Medicina Legal aborde una actuación similar para garantizar la seguridad de los peatones en el entorno del hospital.

De momento el SES no concreta qué entidad es la titular de esa otra avenida pero es de esperar que la próxima semana el Ayuntamiento de Badajoz o la Universidad de Extremadura, según corresponda, den un paso al frente y habiliten un pasillo similar para garantizar la seguridad de los estudiantes de la Facultad de Medicina y de los pacientes y familiares que estacionan en las calles situadas al norte de ese vial.

Paso inseguro

Esa intervención también resulta imprescindible puesto que en estos momentos no existe ningún paso de cebra que permita cruzar la avenida Javier Blanco Palenciano y tampoco ha sido habilitado un pasillo de vallas que haga seguro el tránsito junto a las obras de Medicina.

De este problema alertaron la pasada semana los pacientes y los familiares que acuden el hospital. Lamentaron que las obras que se llevan a cabo en la futura explanada de aparcamientos y la edificación de la Facultad de Medicina les obligue a cruzar la calzada por lugares en los que no hay pasos de cebra, a caminar por la calzada y a utilizar una acera rota en la que hay varios tramos sin baldosas.