La renovación de la primera acera en Juan Carlos I de Badajoz finalizará este mes

«Estamos muy satisfechos con la reforma que están haciendo»

El estado en el que comienza a lucir la avenida gusta prácticamente a la totalidad de los vecinos, que ven un acierto la transformación en plataforma única. «Es mucho más cómodo caminar tanto para las personas mayores como para cualquier usuario», destaca Francisco González, quien comenta que el único inconveniente de las obras es que los trabajos comienzan todas las mañanas a las siete.El problema que ve este vecino es que los soportales no se han arreglado. «Según dice el Ayuntamiento, pertenecen a la comunidad», afirma. En este sentido, González añade que ve muy bien los cambios que se están haciendo. «Pero la plataforma única solo se cumple entre la acera y la calzada porque entre la acera y los soportales no se han salvado los escalones», cuenta. Otro problema es el aparcamiento. «Han eliminado muchas plazas de la calle, los que vivimos aquí no tenemos problema porque la mayoría tenemos plaza de garaje, pero esto es un problema con el tránsito que tiene esta calle». Pese a este inconveniente, este vecino ve positiva la transformación de la avenida en plataforma única. «Las calles deben estar acondicionadas para los peatones, así se fomenta que se vaya caminando». Una transformación que también beneficiará a las terrazas de los bares, ya que a partir de ahora dispondrá de acerados muchos más amplios para sacar sus mesas. En cuanto a la reducción de carriles, no molesta a los vecinos, que prefieren que la avenida tenga menos afluencia de vehículos.