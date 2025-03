El oro reluce en tiempos de crisis

La guerra de Ucrania ha disparado el precio del oro. Y eso se nota en los comercios de compra venta de Badajoz, donde llegan cada ... vez más consultas para adquirir metal. Lo saben en Mc Gold, ubicada en la autopista, y en Castellanos, donde venden lingotes.

Rafael Castellanos asegura que la demanda ha crecido en el último año. Antes era una venta puntual, pero ahora «lo reclaman cada dos por tres».

Dice que el oro es un valor refugio y en tiempos de inestabilidad hay quien prefiere sacar dinero del banco y comprar algún lingote. «Cuando se vive un conflicto o la inflación crece y la gente ve que el dinero en el banco no le da la rentabilidad que puede proporcionar el oro, o que ha dado en los últimos años, se anima a comprar».

Enseña a cada cliente un muestrario con pesos y precios de bloques de este metal, que varía en función del mercado internacional. El bloque de 10 gramos, este martes, costaba 625 euros; el de 50 gramos, 2.950 euros.

¿Es un buen momento para comprar cuando el metal sube? En opinión de Rafael Castellanos, sí porque nunca se sabe qué va a ocurrir y puede continuar la escalada. Con lo cual, el comprador ganaría dinero.

No todos lo ven así. El asesor financiero Javier Bardají es claro: «Creo que es un momento para tomar pocas decisiones, estar quieto y correr los menos riesgos posibles». Dice que la compra de oro ofrece seguridad, pero que no recomendaría a nadie adquirirlo ahora. Aunque, añade, tampoco es buen momento para dar consejos. A la pregunta de si va a seguir subiendo, responde que depende de muchos factores. Fundamentalmente, la estabilidad internacional. «Ahora todo supone lanzar una moneda a cara y cruz, las decisiones no se ven muy claras porque no se sabe qué va a pasar». Ni con la retirada de tropas rusas ni con la inflación, que en España se aproxima al 10% y deja el bolsillo de los españoles en una situación crítica.

Ampliar Un lingote de 50 gramos costaba este martes 2.950 euros. HOY

Las consultas para comprar el relumbrante metal existen. Antonio Moreno tiene la tienda de 'Mc Gold' y la joyería Moreno Cuevas, ambas en Juan Sebastián Elcano. A él le preguntan, sobre todo amigos, si les vende en estos momentos. Su respuesta es negativa. No porque no lo tenga, sino porque cree que cuando el metal está alto no es oportuno. «Lo lógico es comprar cuando está barato y vender cuando está caro. Ahora hay que vender, no comprar. Es verdad que la gente está preguntando porque el oro es un valor refugio. Pero si se compra ahora y después hace falta venderlo, lo normal es que baje y el cliente pierda dinero».

Antes de la guerra –explica Antonio Moreno Cuevas–, el kilo del oro estaba en 49.000 euros. «Ha subido un 15%». Por eso solo ve recomendable comprar si el cliente sabe que no va a necesitar recuperar el dinero en mucho tiempo. «Es lo que hacen los grandes inversores, que se refugian en el oro porque es lo único que vale cuando la cosa va mal. Y como vale, sube el precio».

Sus dos tiendas son de las pocas 'compro oro' que han sobrevivido a la crisis de 2008-2012. Entonces llegaron a existir más de treinta en la ciudad. Hoy son nueve.

la ciudad en 2008, ahora solo quedan nueve

Con el pinchazo inmobiliario, bastantes familias tuvieron que recurrir a las piezas de joyería que tenían en casa para lograr liquidez. Después de aquello, la venta de joyas por parte de particulares se estancó y este tipo de comercios empezaron a desaparecer.

«No somos usureros»

Antonio Moreno advierte que en estas operaciones el cliente también pierde dinero. En el momento de la compra el cliente abonó el oro que lleva la pieza, pero también a todos los intermediarios que convirtieron el metal en un cordón o un anillo. Lo que se compra en estos establecimientos es el peso en oro. «Puede ser –explica Antonio Moreno- que un cordón que haya costado mil euros tenga un oro que por sí solo valga 250 euros». En medio está el taller, el joyero, etc. «Los 'compro oro' no somos usureros. Nos llevamos un porcentaje muy pequeño, entre el 1 y el 3%». Así que si el vendedor no tiene una urgencia real, tampoco le sale rentable.

Todo el proceso está controlado por la Policía Nacional. El Grupo de Delitos Patrimoniales que pertenece a la Brigada Provincial de la Policía Judicial controla a estos establecimientos. Los propietarios de estos comercios tienen la obligación de presentarles el listado de piezas compradas y a quiénes todas las semanas. Durante 15 días, los establecimientos no son propietarios totalmente de lo adquirido hasta que los agentes comprueben que esas piezas no han sido robadas y no pesan denuncias sobre ellas. Los agentes han notado un «leve incremento» de transacciones en los últimos meses. Lo achacan, según indican desde la Comisaría, al precio del metal. Si alguien tiene en casa, por ejemplo, un pendiente desparejado es buen momento para deshacerse de él.

Pero el trasiego no tiene nada que ver con el que se produjo en 2008. Lo saben también en 'Oro and Plata Company', una tienda en la avenida de Adolfo Díaz Ambrona, donde no han notado más clientes por la inflación de este año ni la crisis energética. «Estamos estables desde 2012, que fue cuando abrimos. No hemos notado un pico en estas semanas».