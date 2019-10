La reforma de Los Cañones en Badajoz está parada porque necesita un estudio arqueológico Camino de acceso al parque de Los Cañones desde la calle Stadium. :: casimiro moreno Las obras para renovar la zona verde y mejorar los caminos interiores están adjudicadas desde diciembre del año pasado MIRIAM F. RUA Lunes, 7 octubre 2019, 07:53

La reforma del parque de Los Cañones (Puerta del Pilar) está paralizada desde hace diez meses. La Junta de Extremadura, a través del servicio de Patrimonio, ha solicitado al Ayuntamiento un estudio arqueológico previo que está pendiente de hacerse antes de poder meter las máquinas, según confirman fuentes municipales.

El motivo es que el parque está hecho en el foso de la muralla abaluartada, concretamente discurre desde la puerta del Pilar al baluarte de San Roque, donde está incrustado el Palacio de Congresos. Por tanto forma parte del conjunto monumental de las fortificaciones, que goza de la protección patrimonial como Bien de Interés Cultural (BIC). Esto obliga a que cualquier obra de envergadura que se quiera hacer tiene que pasar antes por el filtro de los técnicos de Patrimonio.

En el proyecto de obra de reforma del parque redactado por el Ayuntamiento no se preveían trabajos de arqueología previa, que garantizasen que no afectarían ni a la muralla ni a su entorno.

De hecho, el Ayuntamiento no solo sacó las obras a concurso, financiadas con el remanente del año 2017, sino que las llegó a adjudicar a la empresa Imesapi en diciembre del año pasado por una inversión de algo más de 58.000 euros.

Sin embargo, la empresa no ha podido comenzar a trabajar y la mejora que necesita el parque lleva paralizada desde entonces. Rosa Cabezas vive en el Casco Antiguo y a diario pasea con su perro por Los Cañones: «Es una pena como está, por eso no vienen familias. Solo hay muchos perros sueltos que provocan conflictos entre los dueños y por la noche pandillas con litronas, aunque no se meten con nadie».

En 2003, se acabó con el botellón masivo en este parque, pero esta práctica nunca se ha llegado a erradicar del todo de este enclave, ya que en la muralla y en el césped se sigue bebiendo, pese a que no está autorizado y es perseguido por la Policía Local, que periódicamente pone sanciones.

Que vuelvan las familias

Los Cañones también es un parque muy frecuentado por los vecinos de Pardaleras. En este barrio vive María José Reja: «Solo lo uso para 'atrochar' cuando voy al centro. Antes traía aquí a los niños, pero ahora prefiero andar un poco más y llevarlos a San Francisco. El ambiente aquí no es sano».

Con la actuación pendiente en este parque se pretendía, sobre todo, hacer una mejora general que lograra que volviera a ser un enclave atractivo para las familias.

El parque de Los Cañones está pendiente de una mejora estética y medioambiental. Se quieren recuperar los paseos, tanto el que da acceso al parque desde la calle Stadium como los interiores que discurren por el foso de la muralla. En el primer caso, la idea es hormigonar el sendero, que está en muy mal estado. En el caso de los caminos interiores, la propuesta es sustituir la tierra y gravilla por cemento.

Además, se pretende trabajar en las zonas verdes con la regeneración de la pradera resembrando el césped, la eliminación de los árboles en mal estado y el cambio de las rosaledas envejecidas e infectadas por las grama. La actuación se completaría con la instalación del riego por goteo en la zonas de arbustos.

En conjunto, la obra supondría la intervención de mayor calado en el parque de Los Cañones desde la reforma integral que se hizo en el año 2004, tras sacar el botellón de allí. HOY ha preguntado al Ayuntamiento cuándo tiene previsto llevar a cabo el estudio arqueológico que permita empezar los trabajos, pero no ha recibido respuesta.