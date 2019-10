Soy de los adolescentes que exprimió el parque de Los Cañones, no sé si de la mejor o de la peor manera posible. En realidad el lugar se denomina Salto del Caballo porque allí se hacían competiciones de equitación. Pero si nos seguimos remontando en el tiempo seguro que brotan historias mucho más emocionantes relacionadas con cañonazos contra esa muralla.

La última batalla librada allí fue hace quince años, cuando el botellón fue desterrado del lugar aprovechando que el Ayuntamiento se metió en obras justo cuando los vecinos, hartos, estaban a punto de llevar a juicio a toda la corporación municipal.

Hasta hace poco el lugar daba mucho de sí e incluso llegó a inspirar una obra teatral de Arán Dramática que quedó como epílogo. Se tituló Los Cañones aprovechando la potencia del nombre y hablaba de que los jóvenes piensan, aunque se sienten sobre el respaldo de un banco alrededor de una botella.

Este parque tiene una ubicación privilegiada y pese a que la última reforma es reciente su aspecto es desolador. No luce como la zona verde que debería ser, justo entre dos barriadas que no andan sobradas de espacios abiertos. He buscado el lugar en google y la primera reseña es 'suele haber perros sueltos en hora punta', aunque cualquiera tendrá sus razones para saber por qué el espacio está tan desperdiciado.

En teoría la próxima reforma en Los Cañones será un tramo más de ese inmenso corredor verde paralelo a nuestras murallas, algo así como la primera piedra de un proyecto del que se habla hace ya una década en los sucesivos programas electorales.

A mediados del siglo XX se mutiló la muralla sin más para favorecer la expansión urbanística y ahora hay que realizar estudios arqueológicos, no sé si de nuevo o por primera vez, por cada pala que se mete a pocos metros. Esta obligación se ha conocido ahora, por eso la obra, que según lo descrito es de poca enjundia, lleva casi un año de retraso. A este ritmo seguirán pasando elecciones con la promesa de ese corredor verde que empieza a sonar a quimera.