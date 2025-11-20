Reducir el IBI en 20 euros supondría dos millones menos para el Ayuntamiento de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz descarta bajar el IBI para compensar la nueva tasa de basura. Esto ya lo había dicho el alcalde, Ignacio Gragera, ... aunque ahora el concejal de Hacienda, Javier Gijón, desvela el motivo: aplicar un descuento de 20 euros en el IBI supondría dejar de recaudar dos millones de euros.

Así consta en un informe de la Tesorería Municipal citado por el propio edil, que fue el primero en reconocer en un pleno municipal hace meses que no era posible equilibrar el coste que supone para los pacenses el nuevo canon de basura con la reducción de la contribución. Pero el alcalde, Ignacio Gragera, ya se había comprometido a estudiarlo hasta que hace unas semanas, como se ha indicado antes, admitió que en 2026 habrá congelación de tasas e impuestos municipales. Lo que significa que el IBI seguirá como hasta ahora.

Javier Gijón argumenta que el Ayuntamiento no puede prescindir de este dinero a pesar de que ingrese por primera vez los 9,5 millones de euros de la tasa de basura. Argumenta que la subida anual del capítulo 1 de los presupuestos (nóminas) ronda los 800.000 euros y que todos los contratos se encarecen. Solo el de FCC se aproxima a un millón de euros extra cada año.

Desde el Ayuntamiento ofrecen datos, mientras que las asociaciones de vecinos continúan en pie de guerra con la campaña de reparto de formularios para recurrir la nueva tasa de basura y obligar al Ayuntamiento a dos cosas. Por un lado, a que devuelva lo ya cobrado. Y, por otro, a reformular la ordenanza que creó la tasa para establecer otros criterios distintos. Como es sabido, Badajoz calcula el cobro de la basura en función de los metros cuadrados de las propiedades.

¿Cara o barata?

Pero, ¿el recibo de la basura de Badajoz es caro o barato? Según el Observatorio de la fiscalidad de los residuos de la Fundación ENT, un organismo que la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local considera autorizada, está entre las que menos cobran al aparecer en el puesto 16 de las 50 ciudades con más de 50.000 habitantes analizadas.

los pacenses pagan 77,93 euros de tasa, que supone 38,39 euros menos que la media nacional y 14 euros más que en Cáceres. Badajoz aparece en el puesto 36 de las ciudades con más de 50.000 habitantes, que son 50. Badajoz está, así, a mucha distancia de Valencia, que es la ciudad que aplica la tasa más alta con 287,56 euros. Los pacenses pagan así 209,63 euros menos que los valencianos, pero 21 euros más que los toledanos, que son los últimos de la clasificación.

La tasa de Badajoz es similar a la de Cuenca (78 euros) y la de Huesca (77,71), según el informe al que ha tenido acceso HOY.