Una pacense lleva una bolsa de basura a un contenedor en la avenida del Diario HOY. J. V. Arnelas

Tasa de basuras

Reducir el IBI en 20 euros supondría dos millones menos para el Ayuntamiento de Badajoz

El edil de Hacienda indica que la ciudad no puede perder ingresos por el incremento de los precios de los contratos y el coste de las nóminas

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:04

El Ayuntamiento de Badajoz descarta bajar el IBI para compensar la nueva tasa de basura. Esto ya lo había dicho el alcalde, Ignacio Gragera, ... aunque ahora el concejal de Hacienda, Javier Gijón, desvela el motivo: aplicar un descuento de 20 euros en el IBI supondría dejar de recaudar dos millones de euros.

