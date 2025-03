El PP de Badajoz le cambia la estructura del partido a Cavacasillas

El PP divide la ciudad de Badajoz en 13 zonas más las pedanías para crear un 'comité de barrios y pedanías' con el que quiere ... estar más cerca de los pacenses y conocer sus quejas y necesidades.

Esta es la estructura que ha presentado el presidente del PP de Badajoz, Antonio Cavacasillas, y es bastante más reducida que la quiso presentar en octubre. Hace ahora cuatro meses y, a una hora de la celebración, el partido desconvocó la cita. Ya no habrá comité local de organización interna ni tampoco el sectorial, donde contó con profesionales de reconocido prestigio de la ciudad.

Ahora, en cambio, anuncia un comité municipal. Para este contará con los concejales actuales y aquellos otros que han formado parte de los sucesivos gobiernos desde 1995. De esta manera, acalla una de las críticas más insistentes desde que llegó a la coordinación local del partido a finales de 2021. Entonces, se quejaban de que no estaban contando con los militantes ni con las personas que han trabajado para el partido en el Ayuntamiento durante tres décadas. Muchos se vieron desplazados. Con este comité, dará voz y reconocimiento al trabajo de los concejales dentro de la formación.

El otro comité que tiene previsto formar estará dirigido al alimón con el candidato a las elecciones municipales, Ignacio Gragera, para organizar la carrera a mayo y buscar la mayoría absoluta. Según Antonio Cavacasillas, cuenta con profesionales de la ciudad con los que consulta los asuntos relevantes y los distintos órganos que ha creado suman 200 personas. Pero no facilitaron los nombres.

El acto que el PP ha celebrado este jueves en Badajoz ha servido para que el PP diera su sitio a quien la dirección provincial había presentado como candidato sin tener el aval de Madrid y que se mantendrán como representante del partido en la ciudad. Este es Antonio Cavacasillas. Y, también, para que el candidato, Ignacio Gragera, se acercara a los militantes de la ciudad. Este ha sido su primer gran acto de este último con los populares pacenses, tras su presentación en Madrid y en la Intermunicipal que organizó el partido en Valencia el pasado fin de semana.

Hace cuatro meses, Cavacasillas quería presentar una nueva estructura local con la que compensar la pérdida de poder en el Ayuntamiento cuando Francisco Fragoso salió de la alcaldía para dar paso al entonces representante de Cs, Ignacio Gragera. Ahora que este último se ha pasado al PP, los populares tienen de nuevo esa carta de presentación para las elecciones municipales. Las cosas, por tanto, han cambiado para el PP local. Y, con ello, tanto la organización interna que Cavacasillas había previsto como su papel dentro del partido.

Intervención

En el turno de intervenciones, Ignacio Gragera fue el primero y aprovechó para dar las gracias. «Gracias por la oportunidad que me brinda el PP de seguir trabajando por y para la ciudad», subrayó, justo antes de insistir en que su objetivo pasa por ganar con mayoría absoluta.

Hizo, además, unas críticas muy duras al PSOE. «Badajoz no se merece volver a la época de ruina, mangoneo, corrupción y escándalo. Ese tiempo está superado y no va a volver. ¿Alguien tiene una duda de que el PSOE de hoy no volvería a hacer lo mismo? ¿De que Ricardo Cabezas no volvería a hacer lo mismo que el PSOE hizo en 1995?».

Sacó también pecho de las últimas decisiones tomadas en el Ayuntamiento, como las ayudas repartidas a los afectados por la borrasca Efraín. «¿Dónde está la Junta de Extremadura? ¿Dónde está el gobierno de España? El que ha estado es el Ayuntamiento de Badajoz».

«Mientras nosotros trabajamos y cumplimos, el PSOE se ríe de los pacenses. Ni tren, ni carretera ni camalote, ni juzgados, ni autovía... Olvido, olvido, olvido. Pero eso va a cambiar gracias a dos personas: María, que va a hacer que la Junta esté con Badajoz como ya estuvo en su momento, y con Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente que necesita este país».

Al acto acudió el secretario de Organización, Miguel Tellado, quien le abrió los brazos a Gragera. «Gragera no se ha cambiado de partido. Porque su partido es Badajoz», afirmó. Tellado, al que dentro del partido se apunta como la persona que llamó al alcalde para invitarle a las filas del PP, dijo que todas las puertas están abiertas para quien quiera sumarse. Eso lo oyó Luis García Doncel, que fue en el número cinco de la candidatura de Cs al Ayuntamiento, trabaja actualmente como asesor de Cs en el Ayuntamiento de Badajoz y ha acudido a la asamblea general de Cs en enero como compromisario. Este estaba, como otros cargos de confianza de Cs en el Ayuntamiento, oyendo a Ignacio Gragera y a otros dirigentes del PP.

Todos oyeron las recurrentes invitaciones a sumarse al PP, que fue uno los argumentos más oídos durante la noche.

El arranque de la intervención de Antonio Cavacasillas tuvo aplausos. Inició recordando que lleva afiliado al PP desde los 18 años y afirmó que «por encima de las ambiciones personales, están los sueños. La vida va de cumplir sueño y de hacer feliz a los demás. Ese sueño está hoy más vivo gracias a mi partido, gracias al PP».

«Bienvenido, Ignacio, a esta familia del PP. No tengas la duda de que nos vamos a dejar la piel, el primero yo, para que sigas siendo el alcalde de Badajoz», le aseguró delante de los militantes de Badajoz justo antes de nombrar a Miguel Celdrán.

Para Cavacasillas también tuvo palabras el secretario de Organización, Miguel Tellado. «Es un hombre íntegro, leal a la ciudad, a sus vecinos y a su partido (...). Hoy quiero darte las gracias por el trabajo que has hecho hasta aquí y por el que te queda hacer de aquí adelante. Gracias por tu ayuda, generosidad y por el equipo que has sabido construir».

Tellado dio las gracias al ex alcalde Fragoso, que estaba entre el público, y al que hizo «culpable del crecimiento de la ciudad de 2013 a 2020. Gracias amigo, compañero senador».