Recurrir la nueva tasa de basura no exime de su pago a los vecinos de Badajoz

Ir al Ayuntamiento de Badajoz, hacer cola en el registro general y presentar el recurso contra la nueva tasa de basuras no libera al titular ... del recibo de hacer frente a su pago. La Hacienda municipal ha recibido unos 600 recursos en las dos semanas de campaña que distintas asociaciones han emprendido para animar a alegar contra la liquidación de este canon y no descarta que le lleguen más, dado que las organizaciones han repartido 6.000 formularios y continúan con la distribución.

El concejal de Hacienda, Javier Gijón, admite que los pacenses están en su derecho de presentar los recursos y asegura que el Ayuntamiento los estudiará. Pero también recuerda que el ciudadano debe cumplir con el pago establecido dentro del periodo que figura en la carta que ha recibido en su domicilio. Si se le pasa el plazo, tendrá que afrontar un recargo a través del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR). El hecho de recurrir, advierte, no pospone el pago hasta que el Ayuntamiento responda o, llegado el caso, se pronuncie un juzgado. De hecho, los impresos piden la anulación del gravamen y su devolución, es decir que advierten que es necesario pagar. Pero, aún así, el edil admite que pueden llevarse a un error que les llevará a un desembolso mayor.

Facua, la federación de asociaciones de vecinos Siglo XXI, la plataforma de los núcleos secundarios y la organización de profesionales autónomos de Extremadura promueven la campaña. «Las organizaciones coincidimos en la necesidad de que el Ayuntamiento modifique los criterios establecidos en la ordenanza de pago, se devuelvan los contenidos ya cobrados y se establezca el principio de que 'quien contamina, paga', que es lo que guía la directiva europea y la 'Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular'», asegura Anselmo Solana, uno de los portavoces de la plataforma que denomina a la tasa «basurazo».

La campaña continuará y prevé nuevas acciones en enero

La plataforma continuará con la campaña y estudia nuevas acciones a partir de enero para pedir al Ayuntamiento un cambio en los criterios fijados en la ordenanza. Badajoz no tenía establecida esta tasa que marca la ley nacional, así que se ha implantado este año y ha cogido por sorpresa a muchos pacenses.

El problema de fondo, que ya habían advertido distintos ayuntamientos y expertos, es que la ley nacional no marca los criterios que debe guiar la nueva tasa. Así, cada consistorio ha aplicado los factores de cálculo que ha entendido. Algunos han tomado como guía el padrón por domicilio, otros el consumo de agua y Badajoz, entre otros, los metros cuadrados de las propiedades. La tasa es obligatoria tanto para viviendas como para los locales con cualquier actividad económica. Los recibos se giran por referencia catastral, por lo que las comunidades de propietarios que disponen de instalaciones deportivas como piscinas también reciben la carta de pago.

Las asociaciones piden que se establezca una norma que tenga en cuenta otras variables que puedan indicar de forma más exacta cuánta basura genera cada inmueble. El objetivo de la Ley es que los ciudadanos paguen por el importe total de recoger, tratar y reciclar los residuos que producen. En Badajoz, esto cuesta 9,5 millones de euros. Que es el importe que se ha dividido entre los pacenses.

A pesar del desconcierto que origina la carta de pago en cada domicilio o negocio al que llega, esta semana se ha conocido que Badajoz no está entre las ciudades que más pagan por este nuevo gravamen. El Observatorio de la fiscalidad de los residuos de la Fundación ENT, un organismo que la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local considera autorizada, marca que los 77,93 euros de media en Badajoz suponen 38 euros menos que la media nacional y 14 euros más que Cáceres.

La tasa de Badajoz, la número 36 de 50 analizadas

La ciudad figura en el puesto 36 de los 50 municipios con más de 50.000 habitantes analizados, según el informe al que ha tenido acceso HOY. Badajoz, que tiene 151.146 habitantes y un presupuesto municipal para 2025 de 150,8 millones de euros, se mueve en el mismo rango que Cuenca (78 euros de tasa; 53.643 habitantes y un presupuesto municipal de 65,9 millones) y la de Huesca (77,71 euros, 54.664 vecinos y un presupuesto de 68 millones).

Uno de los problemas que afronta Badajoz en comparación con otras ciudades es la extensión de su término municipal, que es uno de los mayores de España y obliga a atender servicios en zonas lejanas entre sí. Valga como ejemplo Cerro Gordo y las urbanizaciones de la carretera de Cáceres.

La plataforma de los núcleos urbanos secundarios (urbanizaciones) han lamentado estos meses que se les cobre este nuevo canon sin haber mejorado la recogida de basura que tienen, con pocos contenedores, dispersos y lejanos de las viviendas.