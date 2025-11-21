HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una pacense deposita una bolsa de basura en la avenida del Diario HOY. J. V. Arnelas

Badajoz

Recurrir la nueva tasa de basura no exime de su pago a los vecinos de Badajoz

El Ayuntamiento ha recibido 600 reclamaciones en dos semanas, pero pueden llegar más porque las asociaciones que proponen alegar han repartido 6.000 formularios

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

Ir al Ayuntamiento de Badajoz, hacer cola en el registro general y presentar el recurso contra la nueva tasa de basuras no libera al titular ... del recibo de hacer frente a su pago. La Hacienda municipal ha recibido unos 600 recursos en las dos semanas de campaña que distintas asociaciones han emprendido para animar a alegar contra la liquidación de este canon y no descarta que le lleguen más, dado que las organizaciones han repartido 6.000 formularios y continúan con la distribución.

