Recuperar el Casco Antiguo de Badajoz No pueden estar las calles mal pavimentadas, sin su firme en buen estado, con socavones, con aceras en pésimas condiciones que ponen en riesgo a los viandantes ni las calles sucias, sin contenedores soterrados y llenas de manchas de todo tipo JOSE MARÍA SORIANO LLAMAZARES Exdirector general de Patrimonio y expresidente Vecinos del Casco antiguo Miércoles, 4 septiembre 2019, 23:08

Ya nadie pone en duda que nuestro Casco Antiguo de Badajoz necesita recuperar los valores que le fueron originales como centro histórico. Y es urgente. En cualquier ciudad del mundo y de España, por supuesto, se cuida, se mima su centro. En Badajoz parece que no. Hemos de decirle al Ayuntamiento, como primera institución responsable, que se ponga a trabajar y rehabilite el Centro Histórico de su ciudad para que sea lo que fue. A todos los grupos políticos, a otras instituciones, públicas y privadas, a entidades, a asociaciones, a todos aquellos que puedan aportar, colaborar, dar ideas, para que entre todos se marquen líneas y la recuperación sea un hecho cuanto antes. Hay que poner en marcha un plan de actuación para que todo se haga realidad, que abarque todos aquellos aspectos que hacen que una ciudad funcione.

Sus calles y sus plazas deben ser útiles para los ciudadanos y placenteras para su vista. No pueden estar las calles mal pavimentadas, con su firme en mal estado, con socavones, con aceras en malas condiciones que ponen en riesgo a los viandantes. Las calles sucias, tanto si son peatonales como si no, sin contenedores soterrados y llenas de manchas de todo tipo. En fin, poco agradables a la vista. Pero también esas calles del centro tienen muchas casas con fachadas en mal estado, con desconchones, con pintadas, sin un tratamiento adecuado. También hay muchos solares sin edificar o con fachadas huecas, con sensación de abandono, con apuntalamientos para que no se caigan esas fachadas, como en las calles Moreno Zancudo, La Soledad o Luis de Morales. Solares que hay que recuperar, donde hay que construir casas para vivirlas o para utilizarlas en algo.

Parece que, por fin, en un solar abandonado muy céntrico se va a actuar. Es el que hay en la plaza de Santa María, junto al Museo Luis de Morales, un solar que lleva mucho tiempo en ruina y necesita atención. La propietaria es la Fundación Caja Badajoz que ha tenido una actuación ejemplar promoviendo la rehabilitación del espacio con un centro cultural de nueva construcción plenamente integrado en la zona y que así mejoraría su aspecto actual.

El proyecto se ha hecho mediante un concurso público con la colaboración del Colegio de Arquitectos. Se presentaron muchos aspirantes y el que ha sido seleccionado, y pretende llevar a cabo la FUCAB, reúne unas condiciones inmejorables porque llena un solar muy deteriorado que no admite otra actuación que una nueva construcción integrada perfectamente en el entorno y que completa una plaza que ahora se encuentra arruinada. Con esta actuación se ponen los cimientos para ir recuperando el rico patrimonio que siempre ha tenido el Casco Antiguo y que hace recuperar los valores que le fueron originales. Estas actuaciones deben continuar con otros solares que existen.

Pero el plan que decíamos debe incluir actuaciones que le den vida al centro como la recuperación del comercio de la zona con nuevas propuestas y actuaciones, modernas y tradicionales, que contribuyan a que los vecinos de Badajoz, del Casco o no, salgan a comprar a dichos establecimientos. También crear espacios culturales, cívicos o de ocio que sean acicates atractivos para los que viven y visitan la zona. Y también los vecinos tenemos que colaborar y poner todo el empeño, para que nuestra casa se encuentre en perfectas condiciones.

Hemos de tomarnos muy en serio esta recuperación del Centro Histórico para estar a la altura de lo que se hace en otros lugares y hacer lo que nos demandan nuestros conciudadanos.