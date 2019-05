«En Recuperar Badajoz cometimos el error de hacer un estriptis en los medios» Fernando de las Heras. :: j. v. arnelas Fernando de las Heras | Concejal dimitido Considera que los excesos de protagonismo causaron los problemas con Podemos después de haber concurrido juntos a las elecciones de 2015 ROCÍO ROMERO Badajoz Jueves, 9 mayo 2019, 08:04

Desde que dimitió, ningún concejal ha recitado versos. Sus poemas eran fijos en cada pleno hasta que dijo adiós. Lo hizo cansado de las disputas entre su portavoz y líder de Recuperar Badajoz (RB), Remigio Cordero, y la secretaria general de Podemos, Erika Cadenas. Se fue a tres meses de las elecciones, pero ahora cierra la candidatura de Cadenas. Aquí habla de su experiencia como edil, de los motivos de su marcha y de su simbólica vuelta.

-¿Qué experiencia ha extraído?

-Estoy enormemente satisfecho. Llegué con ilusión y ganas de poner en práctica lo que me enamoró: el 15M. Se trata de hacer de la política un ejercicio de servicio a la gente. Es verdad que uno se lleva decepciones, al margen de mis errores. La política no es como yo la entiendo.

-¿Por qué se fue antes de tiempo?

-Me sentía decepcionado. Lo expliqué en dos documentos al partido, donde ya reflexionaba crítica y autocríticamente sobre mi partido.

-¿Y cuáles son?

-Cometimos el fundamental error de hacer un estriptis mediático vergonzante. Creo que los problemas, rencillas y dificultades hay que solucionarlos en casa. Si hubiéramos sido más maduros y dialogantes no habríamos dado el espectáculo que dimos. Sobre todo cuando está en juego la imagen del partido y el interés de 7.622 personas que nos votaron. No debemos defraudarles.

-¿Pero qué sucedió?

-Fue un problema de falta de madurez para hablar sosegadamente de lo que se hace bien y mal. Y de un exceso de protagonismo, de narcisismo, que nos llevó a una situación ya resuelta que ha hecho daño.

-¿Se refiere a un protagonismo excesivo de Remigio Cordero?

-Entiendo que por parte de todos. Tanto de la estructura de Podemos y su organización, que se precipitó en abrir expedientes, como de un protagonismo del portavoz, sí.

-¿Ha sido un error centrarse en el Hospital Provincial?

-Es un tema personal, vital y emocional de Remigio. Pero también aparece en el programa de RB. Hemos estado presentes en muchos otros asuntos: Las viviendas de la Guardia Civil, los conserjes de los colegios, los problemas de la Policía, los Bomberos, la Oficina Municipal de Vivienda... Yo he estado en bastantes desahucios.

¿QUIÉN ES? Podemos Dimitió del grupo municipal este invierno por discrepancias con Remigio Cordero y ahora figura como número 27 en la lista de Erika Cadenas. Biografía Tiene 66 años, está jubilado de su trabajo de maestro y colabora con su colegio Nuestra Señora de Fátima. Activista social En el 15-M, los antidesahucios y la banca ética.

-¿Cuál fue el detonante para irse?

-Vi que no había posibilidad de conciliar ambas partes (los otros dos concejales con los órganos de Podemos renovados). En noviembre de 2018 presenté un documento al partido y me fui en febrero. Me esperaban cuatro meses de tensión emocional, personal, falta de eficacia,... Y no. Creo que hice lo más honesto conmigo

-¿Qué le parece que Podemos y RB tengan dos sedes distintas?

-Es la guerra fratricida, estúpida y banal que ha sucedido. Es un escarnio y una vergüenza para cualquier ciudadano que nos haya votado. Ha servido de recochineo para el resto de partidos. Confío en que exista un solo partido, Podemos con IU y Equo, tras las elecciones. Y que la gente de RB colabore y participe. Que las heridas se cicatricen porque se pone en juego un proyecto político.

-¿Por qué dijo sí a ir de nuevo como 27 con Erika Cadenas para el 26M?

-Me pareció una buena forma de establecer puentes de unos a otros. Es una forma de decir sí a Podemos, al único proyecto que existe. El problema con RB no es ideológico, sino por la forma de organizar el partido. En ese sentido me parece que decir que sí de forma simbólica es una forma de decir «vamos todos juntos».

-¿La moción de censura estaba cerrada y se abortó con la salida de Borruel de Cs?

-Había un acuerdo serio y formal para sacarla adelante. Había un convencimiento pleno de aspectos concretos de gobernar entre los tres partidos. La idea de gobernar era firme. Pero se abortó con la salida de Borruel de Ciudadanos.