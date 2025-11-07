HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Recuperan cuatro zarzuelas del pacense Cristóbal Oudrid

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Un proyecto impulsado por la soprano Mar Morán y el director de orquesta Alberto Cubero, con financiación de la Diputación de Badajoz, ha permitido recuperar cuatro zarzuelas del músico pacense Cristóbal Oudrid en el bicentenario de su nacimiento.

Se trata en concreto de ‘Café-Teatro y Restaurant Cantante’, ‘Nadie se muere hasta que Dios quiere’, ‘El Postillón de La Rioja’ y ‘Un estudiante de Salamanca’, enmarcadas en el proyecto ‘Ecos de Oudrid. Un viaje bicentenario por la zarzuela y la canción de concierto española’, que presentó ayer el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, junto a Mar Morán y Alberto Cubero, en el Hospital Centro Vivo.

En su intervención, Cabezas reconoció que para la Diputación es un «orgullo» poder contribuir a la recuperación del patrimonio musical de la provincia y, especialmente, poner en valor a uno de los compositores «más insignes» de la ciudad como Oudrid, a quien se rinde homenaje en el bicentenario de su nacimiento y, además de hablar de su figura, se facilita el estudio y disfrute de sus composiciones.

En los conservatorios

Sobre estas cuatro zarzuelas, avanzó que se podrán difundir y repartir entre los conservatorios de la provincia, lo que constituye el mejor homenaje que le podían hacer a Cristóbal Oudrid, «pacense universal y figura esencial en los orígenes de la zarzuela» además de «uno de los grandes nombres de la música española del siglo XIX», de la mano de un proyecto educativo musical y profesional que también es «una iniciativa que nos habla de identidad, de memoria, de compromiso con la cultura».

