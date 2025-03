Recupera tras cinco años de pleito el dinero que le costó reclamar la cláusula suelo

Cinco años después de contratar los servicios de una abogada para pelear unas cláusulas hipotecarias abusivas, un vecino de la provincia de Badajoz ha sido ... exonerado de la obligación de abonar los alrededor de 6.000 euros que conlleva la contratación de un letrado y un procurador en un procedimiento de este tipo.

Tanto el Juzgado de 1ª Instancia 2 de Mérida como la sección civil de la Audiencia de Badajoz consideraron adecuado que el banco le devolviese los 3.280 euros cobrados de forma abusiva.

Pero la Audiencia no condenó en costas a la entidad bancaria, por lo que obligaba al particular a afrontar los gastos letrados, que en un proceso así tiene contempladas por el Colegio de Abogados de Badajoz una tasa de 3.500 euros en primera instancia y 2.500 si hay recurso. En total 6.000 euros, más que el dinero recuperado.

Este procedimiento hace referencia a un pleito iniciado en 2017 para reclamar la nulidad de varias cláusulas abusivas referidas a dos hipotecas. En concreto, hacía referencia a una cláusula suelo que marcaba un interés mínimo del 3%; a una cláusula relativa al vencimiento anticipado del préstamo que consideraba vencido el crédito y exigibles todas sus obligaciones de pago en el caso de falta de pago en su vencimiento de una parte cualquiera del capital del préstamo, sus intereses ordinarios y moratorios; la cláusula relativa a los gastos ocasionados por la preparación y formalización de la escritura de préstamo hipotecario; y la cláusula que fijaba los intereses de demora en el 20%.

La sentencia dictada en mayo de 2018 por el juzgado de primera instancia daba la razón al demandante en todo lo solicitado salvo en lo referido al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que en fecha posterior a la presentación de la demanda había dejado de ser devuelto por los bancos por un cambio en la jurisprudencia. En todo caso, la sentencia condenaba al banco en costas, por lo que la entidad estaba obligada pagar los alrededor de 3.500 euros que conllevaba para el demandante la contratación de abogado y procurador.

Tras conocer el fallo, la entidad bancaria recurrió ante la Audiencia, que dictó un nuevo fallo en el que se determinó que debía ser el cliente quien asumiera el gasto en letrado dado que la demanda no había sido estimada en su totalidad al haberse rechazada la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos. Fue en ese momento cuando la letrada Laura Aradilla presentó un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación ante el Supremo, que falla ahora la obligación de que la entidad se haga cargo de los gastos que el demandante dedicó a la contratación de abogado y procurador.

Aradilla valora la sentencia por entender que si el fallo de la Audiencia se hubiese confirmado su representado habría sufrido un perjuicio patrimonial. «Si hubiese tenido que abonar nuestros honorarios habría resultado perjudicado y eso habría supuesto un enriquecimiento ilícito de la entidad bancaria».

Recuerda la letrada que desde 2020 existe jurisprudencia por la que se condena en costas a los bancos aunque no se dé al cliente la razón en todo lo reclamado. «Pero en 2018 no ocurría así y si no hubiese recurrido al Supremo habría resultado perjudicado».