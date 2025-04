Recogen firmas para pedir elecciones en la asociación de vecinos del barrio pacense de Pardaleras

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 9 de febrero 2022, 07:15 Comenta Compartir

Hay conflicto en Pardaleras. En mayo de 2021 murió Juan José Martín, presidente de la asociación de vecinos de este barrio y principal gestor del centro cívico. Desde entonces, otro grupo de vecinos se ocupa de la agrupación, pero tienen oposición. Residentes de este barrio están reuniendo firmas para pedir que se celebren elecciones en la agrupación vecinal.

Los que protestan han pedido una reunión con el alcalde para que medie y se convoquen elecciones, ya que denuncian que la actual directiva no ha celebrado votación tras la muerte de Martín. «Le pedimos que interceda por nosotros, a ver si se nombra un responsable del centro cívico, pero votado por todos, no porque alguien se autoproclame», pide Ramón Prieto, vecino de este barrio.

«Tenemos el barrio hecho una pena, agujeros en el asfalto, vallas de la policía por todas partes, se llevaron una portería de la pista de fútbol y no la han repuesto...», se lamenta Prieto que explica que el presidente fallecido era muy reivindicativo con el Ayuntamiento y que echan de menos que se pelee por estas cosas para su barrio.

Una de las personas que más dolida está por el conflicto de la asociación de vecinos es Etelvina Barroso. Fue la pareja de Juan José Martín y siente que se está perdiendo su legado. «Se peleó muchísimo por ese centro», dice esta mujer emocionada. «Y no era solo eso, era en todas partes de Pardaleras. Me decía, si ves un agujero, haz foto y mándame, estaba pendiente de todo el mundo y de ayudar a los vecinos. Se tiraron las casas de la riada gracias a él. El vivía para el barrio y me duele ver la asociación así. La gente me pregunta por la calle porque no sabe qué pasa», se lamenta Barroso.

Alfonso Silva es vecino de Pardaleras y usuario del Centro Cívico Pardaleras, especialmente de la biblioteca. Asegura que este edificio es un refugio para los vecinos, «un lugar donde reunirse» y no quieren perderlo. «Pedimos transparencia y que se hagan las cosas como deben hacerse. Que no llegue una personas y la asociación es suya», explica Silva.

HOY ha tratado de contactar con la actual directiva de Pardaleras para conocer su opinión, pero no ha obtenido respuesta.