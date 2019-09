«Han rebajado los bordillos, pero mi silla no los sube» María Concepción García es incapaz de subir con su silla de ruedas a las nuevas aceras:: J.V. ARNELAS EVARISTO FERNÁNDEZ DE VEGA Sábado, 14 septiembre 2019, 08:56

María Concepción García quiso aprovechar la visita de HOY al túnel de Argüello Carvajal para llamar la atención sobre un problema en el que nadie ha caído hasta ahora: los rebajes que se han hecho en los bordillos de las aceras no permiten el paso de su silla de ruedas motorizada.

Esta vecina de la barriada de la UVA felicita a los impulsores de esta obra. Cree que la actuación ha dado seguridad a todos los peatones que cruzan por ese túnel, especialmente a quienes hacen uso de una silla de ruedas o a quienes empujan un carrito de bebé.

Pero en su caso la satisfacción no es completa puesto que su silla es incapaz de subir los rebajes que se han hecho junto a los pasos de peatones. «Lo he visto en más lugares, rebajan la acera pero no lo suficiente para que yo pueda subir. Yo creo que esto tiene solución ahora que la obra está recién terminada. A ver si los responsables le dan una solución».