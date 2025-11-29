Reabre el Museo Luis de Morales de Badajoz tras la inundación sufrida el martes Esta semana se procedió a la limpieza de las instalaciones y acudieron los peritos para valorar los daños

El Museo Luis de Morales de Badajoz reabrió este viernes sus puertas tras la inundación que sufrió el pasado martes 25 de noviembre. El centro cultural de la plaza de Santa María ha vuelto a funcionar en su horario habitual, una vez que los peritos han evaluado los daños causados en sus instalaciones y en las obras, y se ha limpiado a fondo el edificio.

La rotura de una tubería de fibrocemento junto a la taberna Santa Catalina provocó una fuga de agua que acabó anegando al espacio expositivo de la primera planta. Sufrieron daños algunas de las obras del Premio Ciudad de Badajoz, que tras una exposición temporal estaban siendo embaladas para su devolución a los autores -fotógrafos, escultores o pintores-. Además de algunos de esos trabajos, se vieron afectadas las puertas de madera, un equipo de sonido o las peanas.

Tras la rotura de la conducción a primera hora, al lugar se desplazaron operarios de la empresa Aqualia que abrieron una zanja y a lo largo del día lograron solucionar la avería y restablecer el suministro de agua.

Una vez reabierto el museo, en el corredor de la primera planta los visitantes pueden ver la muestra instalada sobre producción y consumo responsables de la oenegé SED y también es visitable la exposición permanente que explica la historia de Badajoz, y que se ubica en la planta superior. La visita se puede realizar de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00.

El próximo 5 de diciembre está prevista la inauguración de la muestra de dioramas y el gran belén monumental, a la vez que abrirá el mercado navideño de la plaza Alta.