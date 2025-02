«Lo razonable es un escarmiento para evitar que se repitan los robos», dice uno de los perjudicados

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Miércoles, 11 de enero 2023, 07:20 Comenta Compartir

La absolución de los tres procesados por robar en la ferretería Vimo de Talavera la Real, en el estanco de la avenida de Elvas y en la tienda La Bicicleta frente al campus universitario de Badajoz ha causado una enorme sorpresa entre los afectados por estos delitos.

«Cualquier ciudadano de a pie entiende que se da una consideración excesiva a un posible error en el procedimiento por parte de la policía y sin embargo no se tiene en consideración el deterioro en el bienestar social que provocan hechos como los que hemos sufrido», exponía este martes Fernando Pedrero, responsable de la tienda La Bicicleta.

Su negocio estuvo a punto de sufrir a manos de esta banda el robo más importante de su historia puesto que los delincuentes ya habían colocado junto a la puerta cinco bicicletas eléctricas de alta gama valoradas en 27.600 euros. «Para nosotros habría sido una pedrada importantísima».

Pedrero recuerda que en los 27 años que lleva abierto este negocio han sufrido siete robos: tres en la tienda de la plaza de los Alféreces, otros tres en su anterior ubicación en la urbanización Jardines del Guadiana y el último el 11 de marzo de 2021. «La policía nos dijo que sobre las 3 de la madrugada vieron algo extraño cuando patrullaban por la avenida de Elvas y decidieron acercarse. Evitaron que se llevaran las bicis pero los delincuentes huyeron en el coche que tenían estacionado en la fachada trasera de la tienda».

En esos días La Bicicleta acababa de trasladarse a un nuevo local frente al campus y todavía no había instalado todos los sistemas de seguridad. «Rompieron la puerta y un cristal para entrar, pero lo gordo habría sido que se llevaran la bicicletas que ya tenían preparadas».

«Ayer nos llamaron del juzgado para decirnos que no se iba a celebrar el juicio porque se había alcanzado un acuerdo, pero no sabía más. Lo razonable es que hubiese un escarmiento para quienes se dedican a cometer estos hechos para evitar que se repitan. Si no, esto es jauja», añade.

«Yo creo que debería tener más peso lo ocurrido que los posibles problemas de procedimiento en la actuación policial», concluyó Pedrero, quien agradece la actuación policial que evitó la sustracción de las bicicletas.

«Hablan de que la Constitución protege la inviolabilidad del domicilio, ¿pero acaso no son inviolables los negocios en los que entraron?», se preguntaba este martes una de las empleadas del estanco de la avenida de Elvas.

Parecidas reflexiones hacen los responsables del resto de los negocios asaltados, que no sufrirán quebranto económico porque los seguros han asumido las pérdidas.