Las ratas invaden el parque de la Legión de Badajoz La zona donde están las ratas y dos de los ejemplares. :: c. m. Muchos vecinos ya no se atreven a pasar por la gran cantidad de roedores que hay en esta zona verde entre el Casco Antiguo y San Roque NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 10 diciembre 2018, 07:45

«Por ahí no pases». La advertencia es de Manuel Cotillo, un vecino de San Roque que cada mañana sale a pasear y para a descansar en un banco del parque de la Legión. «¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Huele mal?», responde otra vecina que ha salido a hacer deporte por el parque del Rivillas y quiere atajar. «No. Es que está infectado de ratas». La mujer advertida se dio la vuelta y se marchó asqueada.

«Es mejor avisar porque, cuando se acerca gente, las ratas se asustan, salen corriendo y más de uno se ha llevado un buen susto», dice Cotillo algo divertido por la situación. «Yo ya estoy acostumbrado, hasta me entretengo en mirarlas. No veas cómo nadan por el depósito de agua, a toda velocidad».

Como explica este jubilado, las ratas se han convertido en una imagen habitual en el Parque de la Legión. No se trata de un roedor que se deja ver de vez en cuando, sino de muchos ejemplares que se observan, principalmente, en los depósitos de agua, especialmente en la escalera que hay junto al puente que salva el pequeño arroyo artificial con el que cuenta esta zona verde. Los roedores viven en las canalizaciones y salen por las escaleras habitualmente. Por las noches, además, están más activas y pasean por libertad por los caminos del parque.

A la reparación de la fuente y la cascada de este espacio se destinarán unos 50.000 euros

Se trata de ratas pardas, también conocidas como ratas de alcantarilla o ratas grises ('rattus norvegicus'). En la ciudad también se encuentran, en ocasiones, ratas negras ('rattus rattus'). La diferencia con las que se ven en el Parque de la Legión es que estas son grises oscuras, con las orejas pardas.

Los roedores causan miedo en la zona, especialmente entre los pacenses que acuden a la zona con sus hijos. «Bajé con los niños al arroyo a final de verano, tiraron una piedra y salieron dos ratas corriendo. No he vuelto y no volveré. No es normal. ¿En qué parque te encuentras ratas? Afortunadamente los niños no le dieron importancia, me asusté más yo», recuerda Mara Miralles, vecina de Ronda del Pilar que lamenta la falta de alternativas de ocio que tienen los niños en esta zona. «Tenemos un columpio que da pena en la Alcazaba y sin apenas luz y en el Parque de la Legión, cuando no es la prostitución, son las drogas y ahora las ratas».

«¿Y nuestros columpios?»

Hace un año, los vecinos del Casco Antiguo lograron que el pleno del Ayuntamiento aprobase instalar unos columpios y un quiosco en la zona. Posteriormente, el alcalde anunció que esta inversión formaría parte de los 18 millones de euros que se han concedido a la ciudad dentro de los fondos europeos Dusi.

Por el momento, sin embargo, no se conoce el importe concreto de la inversión en el Parque de la Legión ni cuándo se pondrá en marcha. Los proyectos Dusi van lentos porque todos deben pasar por Madrid. Mientras, los vecinos se preguntan cuándo verán mejorar su parque. «Hasta que no tenga columpios y vengan niños, y cuente con mucha gente por las tardes, esto seguirá abandonado aunque es uno de los parques más bonitos de la ciudad», dice Miralles.

El Parque de la Legión también está pendiente de la reparación de la fuente donde se encuentran las ratas. Se trata de un circuito de agua que comienza en la cascada, donde estaba el desaparecido mural de La Nacencia. Desde la fuente principal sale un arroyo que recorre parte del parque y llega hasta un puente en el inicio de la circunvalación Reina Sofía.

Actualmente está muy deteriorado el circuito. Solo cae un pequeño chorro, el agua está estancada y la zona llena de malas hierbas y basuras. El Ayuntamiento de Badajoz va a destinar 150.000 euros del Plan de Impulso de la Economía Local a reparar fuentes en la ciudad, incluida la cascada del parque de la Legión que se llevará un tercio de esta partida.

Los Jardines de Puerta Trinidad (llamado después Parque de la Legión) fueron inaugurados en 1949 como uno de los lugares más mimados de la ciudad. Fueron diseñados por Antonio Juez, el jefe de Parques y Jardines de la ciudad, pero que no era un paisajista normal, sino un importante artista.

El paso del tiempo provocó que las fuentes, los jardines y los paseos se fuesen deteriorando. En los años 90 el Ayuntamiento pacense optó por recuperar este espacio y realizó una importante inversión para que recuperase su valor. Pero no duró mucho. La riada de 1997 asoló por completo esta zona. Nunca se recuperó del todo. Poco a poco se han ido rescatando elementos, como las figuras de la fuente central, pero este espacio no ha vuelto a reconquistar su época de esplendor.