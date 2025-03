Una rata muerde en la cara a una niña de ocho años tras entrar en su casa del Casco Antiguo

Una niña de ocho años ha sufrido mordiscos en su cara y sus dos manos tras ser atacada por una rata mientras dormía. La menor ... estaba en su casa del Casco Antiguo de Badajoz y el roedor entró por una terraza que comparte pared con un solar.

La madre de la herida, Pepa Sevillano, ha presentado peticiones para pedir que desraticen esta parcela, que lleva vacía más de 20 años, pero no ha obtenido respuesta. El ataque tuvo lugar hace dos semanas y esta pacense ha interpuesto quejas en los servicios veterinarios de la Junta de Extremadura, en la gerencia del SES y ante el Ayuntamiento de Badajoz. «Nada, ni una llamada de teléfono, ninguna respuesta».

El solar, entre las calles Eugenio Hermoso y Trinidad, tiene maleza y ripios, y los vecinos temen que las ratas vuelvan a entrar en las casas de la zona.

En las dos décadas que lleva vacía esta parcela, la número 13 de la calle Eugenio Hermoso, ha pasado por distintos propietarios. En la actualidad pertenece a una constructora que anuncia una promoción de viviendas en este terreno. Hace unos meses realizaron catas en el suelo y eso provocó el traslado de los gatos que hasta entonces vivían en la zona. Desde entonces hay ratas.

Pepa Sevillano denuncia que este solar es un hábitat idóneo para estos roedores porque se acumulan escombros y otros materiales de obra. Además cortaron los árboles que crecían en esta parcela, pero los restos de la poda están en los agujeros de las catas. Es decir, que hay multitud de huecos donde se pueden esconder las ratas. Su única petición tras el ataque que sufrió su hija es que se desratice el solar lo antes posible.

Cómo ocurrió

El ataque tuvo lugar el 22 de octubre, un domingo. La vivienda de la familia, en la calle Trinidad, tiene un patio de luces y una terraza acristalada que comparte pared con el solar.

A las cuatro de la mañana escucharon un ruido en una habitación junto al patio. Era la rata que había entrado desde el solar, según pudieron ver después por las huellas que dejó. Se levantaron y comprobaron que se había caído el cubo de la fregona. No le dieron importancia. Poco después escucharon otro ruido. Al levantarse de nuevo estaba comenzando a llover «y cerré la puerta de la habitación, así que, sin saberlo, dejé a la rata sin salida».

El roedor comenzó a andar por la vivienda y entró en la habitación de los niños, que dormían en una litera. La menor de ocho años estaba durmiendo en una cama baja; y la rata, al seguir la pared, se metió dentro. No saben por qué atacó. Creen que la niña pudo moverse en sueños y esto hizo que comenzase a morderla.

La menor recuerda que los primeros mordiscos fueron en una mano. Pensó que era un mosquito y al moverse, se lanzó a su cara. Recibió heridas en ambas manos, en la nariz y en la ceja. Logró salir de la habitación y sus padres acudieron cuando la escucharon llorar.

«La vi salir llorando, con las manos y la cara cubiertas de sangre», recuerda su madre. «Nos dijo que había un bicho en su cama, pero pensé que lo había soñado, que se había caído y sangraba por la nariz. En el baño, al lavarla, ya vimos que eran mordiscos y al mover la litera, salió corriendo la rata».

Tras percatarse del ataque, la madre llevó a la niña inmediatamente al hospital mientras su padre trataba de cazar al roedor. No pudo, pero, tras arrancar las mosquiteras de las ventanas, consiguieron que se marchase de la casa. Esta familia ha contratado los servicios de una empresa para colocar trampas por el miedo a que este ejemplar u otro vuelva a entrar.

La niña fue tratada con antibióticos. No necesitó vacunas porque la antitetánica estaba al día. El día después del ataque tuvo un pico de fiebre que alarmó a su familia, pero no estuvo relacionado con los mordiscos. Han tenido que hacer un seguimiento para comprobar que no tenía más episodios de fiebre, dolores de cabeza o diarrea. «Está bien, las heridas van cicatrizando. Durante cuatro días tuvo que dormir conmigo, pero fue ella misma la que quiso volver a su habitación», explica su madre.

Al día siguiente del ataque, y por recomendación de los médicos que atendieron a su hija, Pepa Sevillano informó a los servicios veterinarios de zona, en su centro de salud. «Vinieron a casa, levantaron un acta y me dijeron que darían traslado al organismo correspondiente. Les pedí que me informasen, pero no he sabido nada». Esta vecina del Casco Antiguo también ha presentado informes con las heridas que sufrió su hija y la situación del solar ante el SES y el Ayuntamiento de Badajoz, pero tampoco ha obtenido respuesta.