El rastrillo solidario de Badajoz celebra su edición más amplia con 18 puestos

El ambiente navideño ha estado presente este sábado en el Hospital Centro Vivo, que ha acogido por primera vez el mercadillo solidario de la Fundación ... Protean Badajoz, la entidad que trabaja en varios proyectos con niños en Camerún.

Decenas de personas han pasado por los 18 'stand' que se han distribuido a lo largo del edificio para exponer sus ropas, bisutería, productos navideños y productos típicos de la tierra. Una edición que ha contado con mayor número de establecimientos comerciales que se suman a los proyectos solidarios en los que trabaja la fundación gracias a su cambio de ubicación.

«El dinero recaudado este año irá destinado al proyecto 'No hay futuro sin educación', a través del cual se ofrecen becas a los niños y las niñas de Camerún con el objetivo de ayudarles a encontrar un futuro mejor», explica la organizadora del evento, Rosario Arrobas.

Desde la organización subrayan la solidaridad no solo de la ciudadanía que responde anualmente a la cita que cumple este año 23 ediciones, sino también a las tiendas locales y entidades que durante estos días han ofrecido sus productos para colaborar a través de ellos con una causa social. Como Zaltris o el Colegio de las Josefinas que por segundo año han participado de estas jornadas que finalizaban hoy.

«Intento venir a todas las cosas que se organizan, creo que se deberían aprovechar estos espacios para organizar estos eventos no solo en Navidad» Javier Casado comprador

«Lo que queremos es aportar nuestro granito de arena al proyecto Prodeam. Duarante todo el año hacemos manualidades y regalitos que ofecemos a un precio bastante económico para que sea atractivo para el público y podamos vender cuanto más mejor para poder colaborar con el proyecto», cuenta una de las profesoras del centro, Paloma Bravo.

Tapa solidaria

Aprovechando que este año el rastrillo ha tenido lugar en el Hospital Centro Vivo los organizadores han buscado ampliar la colecta, ya que tan solo los stand de la fundación Prodean destinan el total del dinero recaudado. Mientras que las tiendas o entidades colaboradoras lo hacen aportando el 20% de sus ventas.

Así, este sábado ha tenido lugar una tapa solidaria que ha comenzado a la una de la tarde y se ha extendido a lo largo del mediodía, a través de la cual los asistentes han podido degustar tapa y bebida por un precio simbólico de dos euros con el que Prodean amplía su recaudación, que esta edición esperan supere los 15.000 euros, gracias a la venta de productos y actividades que realizan durante todo el año.

«Intento venir a todas las cosas que se organizan y siempre me gusta comprar algo no por necesidad sino por colaborar, pero creo que se deberían aprovechar estos espacios para organizar estos eventos no solo en Navidad», comenta Francisco Javier Casado que ha pasado la mañana entre los puestos.

No ha faltado tampoco la tómbola, un elemento tradicional del rastrillo y en el que más personas participan. Los regalos de la misma pueden ser desde juegos de mesa, bufandas o pinturas hasta algún alimento no perecedero.

Solidaridad con las asociaciones

En esta jornada también han tenido cabida las diferentes asociaciones de la provincia que han compartido espacio con Prodean. Asociaciones como la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral, (Aspace); Plena Inclusión, Fundación Atabal o la Asociación Oncológica Tierra de Barros han sido algunas de las que han participado.

Ampliar Amalia Blas, Sote Lindo y Manoli Maestre de la asociación Aspace junto al puesto con las cerámicas. J.V.ARNELAS

«Es una iniciativa muy bonita y enriquecedora que nos permite darnos a conocer y aporta visibilidad no solo a nuestras asociaciones sino a los problemas que se tratan en ellas», comenta Amalia Blas que junto a sus compañeras vendían objetos de cerámica que han sido creados por personas con parálisis cerebral. «El beneficio va destinado a las terapias que los chicos de Aspace hacen con la cerámica», apuntan.

Algo similar realizan en Plena Inclusión, donde los bolsos, figuras de belenes que ofrecían a los visitantes han sido realizados por los usuarios del centro de Plena Inclusión. «Para nosotros no es solo una froma más de conseguir recursos para continuar con los talleres. Celebrar este mercadillo es también una forma de dar visibilidad a lo que hacen los chavales y darles visibilidad», aclara Begoña León.

A diferencia del rastrillo solidario, que terminaba hoy puesto que comenzó el jueves, el mercado de asociaciones se celebrará durante todo el fin de semana.