«Ramón de Arcos me ha enseñado a apreciar las luces del Guadiana»

Raro es el día que Julián Carretero no sube a sus redes sociales una foto del Guadiana, de sus atardeceres o de sus aves, a la que solo le hacen sombra las imágenes de sus potajes con trigueros o sus cazuelas de setas. En su archivo personal atesora más de mil fotos del río, una afición, la de la fotografía, que le ha despertado el Guadiana y su amigo Ramón de Arcos, su compañero de paseos antes de que la pandemia les obligara a cambiar de rutina. «Hemos hecho kilómetros, en primer lugar, corriendo por el Guadiana y, después, cuando ya teníamos más cuerpo de gladiadores que de maratonianos, andando. Vivimos cada uno en una punta y quedábamos a mitad de camino. Ramón además de pintor es botánico e ingeniero agrónomo, un hombre del Renacimiento del siglo XX. Con él he aprendido muchas cosas del Guadiana que desconocía: los bichos, las aves, las plantas y una cosa importante, a apreciar las luces».

A quien ha estado en la primera línea de Comisiones Obreras durante un cuarto de siglo, la querencia por el Guadiana le viene de su vinculación con Badajoz, ciudad en la que lleva viviendo 45 años y de la que nunca se ha ido, incluso cuando su larga etapa sindical le obligaba a ir y volver de Mérida a diario. «Badajoz era un escape, la ciudad perfecta para pasar desapercibido porque me conocía mucha gente pero por otras actividades que no tenían nada que ver con la acción sindical, y me podía tomar una cerveza un sábado sin polémica».

Ampliar Julián Carretero apoyado en la barandilla del Puente de Palmas. Casimiro Moreno

Aquí se vino a la Universidad a estudiar magisterio con una beca, «la de los hijos de los pobres, que nos exigía sacar una media de notable y por supuesto, no suspender ninguna asignatura», a la que arrimaba lo que se sacaba trabajando en el campo, como árbitro de fútbol, dando clases particulares o vendiendo fotocopiadoras, libros e incluso Biblias, cuando ya tenía en la cartera el carnet del PC. Su militancia política la abandonó pronto, en el 81, aunque seis años después tuvo un escarceo cuando fue en la lista de IU a las municipales de Badajoz.

Dirigió entonces su activismo hacia el sindicalismo, donde desembocó una conciencia social que mamó desde chico, viviendo en un ambiente de pseudofeudalismo. De Higuera de la Real, Carretero nació en un coche de alquiler hace 62 años y se crió en el cortijo 'La Consolación', en el que trabajaba su padre como jornalero. «Mi madre era una señorita de pueblo formada y culta, que se enamoró de mi padre, prácticamente analfabeto, con una formación en valores basada en el trabajo».

«Mis dominios van del Rincón de Caya a las Crispitas, donde alucino con sus amaneceres»

No obstante, dice que la gran escuela de vida que le impulsó al activismo sindical fueron sus años en el Cerro de Reyes, un barrio que conoció cuando todavía era de tierra y la gente vivía en las oquedades de las canteras del Calamón. «Allí entré a trabajar como socio de la cooperativa de enseñanza Jesús Obrero y allí he estado 37 años hasta que se cerró. Un centro de enseñanza donde desarrollé mi labor de maestro, muy vinculado al barrio, a donde me fui a vivir y donde matriculé a mi hija, y que para mí fue un elemento fundamental en mi decisión de dedicarme al sindicalismo».

Tras doce años como secretario de organización y trece de secretario general de CC OO en Extremadura, Julián trabaja ahora en las relaciones institucionales de una consultora dedicada sobre todo a proyectos de renovables, que le ha liberado los fines de semana de la agenda y le deja tiempo para disfrutar del Guadiana, que le aporta –dice– tranquilidad y aprendizaje (estudia los nombres de las flores y las aves que fotografía). «Mis dominios –relata con guasa– van desde el rincón de Caya hasta pasadas las Crispitas, donde alucino con sus amaneceres. Lo he corrido, andado y hasta atravesado en globo, todo menos por el agua, a la que le tengo mucho respeto».

