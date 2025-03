Su madre le buscaba en Castelar cuando le perdía la pista. Julio Palomo nació en el número 23 de la calle Prim y correteó por ... el histórico parque muchas tardes. Aún hoy, con 65 años cumplidos, es raro el día que este pacense no ande por sus senderos.

Esta semana ha vuelto a sentarse en uno de sus bancos para charlar sobre su vida y los jardines de Badajoz tras dar por terminada una carrera de 46 años como jardinero municipal. Su último destino, ya como maestro de arbolado urbano, ha sido ese parque por el que corría de niño.

–¿Por qué se hizo jardinero municipal?

–Empecé a trabajar en 1978, con 19 años, porque mi madre me animó. No le gustaba la vida que estaba cogiendo ni mis amistades. Al principio me fui muchas veces del parque cabreado a mi casa, porque era muy joven y la gente de entonces era recia. Pero al día siguiente me recibían con los brazos abiertos. Cuando me fui a la mili, mis compañeros juntaban y me mandaban un montón de dinero. Yo alucinaba. De aquellos compañeros, algunos mutilados de guerra, ya no queda ninguno. Tengo un recuerdo entrañable.

–¿Cómo fue la llegada?

–Cuando entré, venía nervioso. Pero me acogieron bien y me enseñaron todo de la jardinería de entonces, que era manual. Había gente como Pedro Figura y Manolo Crespo, que fueron jardineros antológicos. Badajoz es una ciudad árabe, y por eso hay tantas mujeres guapas, y esta gente de entonces tenía un manejo árabe de la jardinería. Todas esas cosas se han perdido.

–¿En qué nota el cambio?

–Ahora siembras una planta y se automatiza todo. Antes todo era manual, y la mirabas todos los días. Ese ciprés de la puerta lo sembré yo; esa encina, estando yo de peón, me dijo mi jefe que la sembrara. Esos liquidambar de ahí también los puse yo...

–Y ha llegado a ser maestro de arbolado urbano.

–Entré como jardinero, oficial jardinero y pasé a maestro de arbolado urbano. Ha habido mucha falta de personal y mi jefe me metió en Castelar. Hasta ahora he sido el responsable del sector, que abarca también San Francisco, el parque Infantil y el entorno. Pero a mí siempre me ha gustado ser jardinero.

–¿Se parece el Castelar de hoy al de sus inicios?

–Esa zona era un viverillo de plantas, allí había un invernadero de cristal, ahí hacíamos una lumbre todas las mañanas hasta que se hacía el día... Por ahí, la tierra estaba cortada en surcos y era como una huerta. Había alelíes y un olor impresionante. Aquí se estaba estupendamente entre el olor y el sonido del agua.

–¿Por qué La Legión está abandonado y Castelar tan bien?

–Aquí todo el que trabaja es un profesional, como Rafael Ibáñez, que es maestro y ha recuperado la fuente para beber. Esa fuente tenía un vandalismo continuo hasta que un día me la encontré tirada y la quitamos de en medio. Rafael se preocupa de recuperar Castelar y busca fotos antiguas. Fermín es otro maestro, que se ha ido encargado de las fuentes, que siempre se ha involucrado mucho. Hay gente joven que se interesa por las cosas antiguas de la ciudad y por recuperarlas.

–Ha habido también mucho vandalismo en los jardines.

–Hubo una época, en los 80, que se metían a pincharse en el muro que había en Castelar. Cualquier cosa que limpiáramos estaba llena de jeringuillas. Esa pared era alta y hubo que rebajarla para que la gente dejara de venir a esconderse. Era un peligro para los niños y para nosotros.

–¿Ahora hay más concienciación ciudadana?

–La gente ha cambiado para bien. Hubo un tiempo que se llevaban los aspersores y los jardines se secaban por eso. Aquí hemos pasado etapas muy desagradables. Hasta hemos encontrado a todos los patos muertos, que los habían colgado y cortado el cuello. Eso fue en los años 90 y había cosas horrorosas.

–¿Qué alcalde dio más importancia a los parques y jardines?

–Miguel Celdrán nos dio una valía que nadie nos ha dado. Nos invitaba a comer a las ventas de la carretera de Valverde. Si estábamos trabajando y nos veía, nos invitaba a todos a un café. Lo hacía constantemente. Porque él reconocía el valor de nuestro trabajo y que no éramos conflictivos. Todo lo que pedí a Alejandro Ramírez del Molino, nos lo dio. Y a Cristina Suárez Bárcenas, también. Al principio no teníamos ni herramientas. Una vez, Montesinos vino a darnos un discurso-bronca y decía que trabajáramos más. Y nos quedamos... Le tuvimos que preguntar cómo, si no teníamos herramientas. José Gómez Tejedor, concejal del PSOE, nos valoró mucho también, pero lo quitaron.

–¿Cuál es el árbol que va mejor en Badajoz?

–El celtis australis, que se adapta al clima y da sombra. Habría que reestructurar el arbolado urbano porque parece que Badajoz tiene muchos árboles, pero no es así. En Texas, que yo leía mucho, un hombre dijo que si se plantaban árboles se podía reducir la temperatura hasta en diez grados. Lo trataron por loco, pero después comprobaron que era verdad. Hay que poner árboles adecuados a cada sitio y tener en cuenta que el árbol es un ser vivo. Si se pone un semáforo, se tiene que poner delante del árbol, y no detrás para tener que cortar el árbol. Esas cosas hoy ya no se hacen, pero se han hecho.

–¿Qué árbol no va bien?

–Quitaba todos los plataneros de la ciudad. Florecen en primavera, pero en cuanto cae una gota de agua se caen todas las hojas. Y además ahora no te puedes acercar a uno porque dan alergia. Hay árboles que son incomprensibles en Badajoz. En cambio, el cinamomo va bien. Dicen que levanta las aceras, y eso es porque se riegan por encima. Si el riego se metiera en profundidad, las raíces se irían abajo y no romperían las aceras. Son pocos los árboles que se adaptan al calor. Y tanto el celtis, que hay muchos en la carretera de Olivenza, como el cinamomo van bien.

–¿Es lógico que el corredor verde de la calle Stadium no tenga árboles?

–No sé si a la gente le gusta más mirar la muralla que los árboles. Yo creo que gustan más los árboles, la sombra y poder sentarse debajo.

–Usted ha sido también muy conocido por su papel de sindicalista de CSIF en el Ayuntamiento y ha logrado acuerdos.

–No le doy importancia. Yo estuve en el hospicio, que decían que eran muy malos... y si hoy me encontrara a alguno de los franquistas de allí tendría yo un problema gordo. Pero el resto, la mayoría, eran personas normales que entendían que estábamos allí por una necesidad. Porque nuestro padre había muerto, porque no teníamos dinero..., pero la gente no era mala. A mí me queda la cosa de que me han ayudado, que me han dado una formación allí. Fue allí donde aprendí a ayudar a los jardineros. ¿Soy sindicalista?, no sé. Lo que hago, lo hago por esa formación del hospicio. Pero me gusta ayudar a la gente.