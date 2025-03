Quintana responde a Gragera: «El puente de Cantillana es del Ayuntamiento de Badajoz, lo inscriba o no lo inscriba»

El delegado del Gobierno en Extremadura responde a las últimas declaraciones del alcalde de Badajoz sobre el puente de Cantillana, tras afirmar que el Consistorio ... no recepcionará este bien de interés cultural hasta que esté rehabilitado y en perfecto estado. «Una vez que esté regularizado catastralmente, avanzaremos en el proceso», explicó el primer edil, alegando la existencia de una vía pecuaria, una zona inundable y la necesidad de conciliar las delimitaciones registrales y catastrales.

Este miércoles el delegado José Luis Quintana ha dejado claro que aunque el puente -afectado hace dos años por la borrasca Efraín- no sea propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, este organismo estatal sí va a acometer una obra de rehabilitación dotada con unos 2,5 millones con cargo al porcentaje cultural. En mayo, él y el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, anunciaron que la restauración sería financiada a través del 2% cultural del Ministerio de Transición Ecológica.

El delegado resalta que el hecho de que esté o no inmatriculado (inscribir por primera vez un bien en el Registro de la Propiedad) «no impide que se vaya a hacer» esa obra. «¿El Ayuntamiento quiere recepcionar el puente o no quiere recepcionarlo? Será un problema suyo, porque el puente es del Ayuntamiento, lo inscriba o no lo inscriba».

«Desde luego en ningún caso» es de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, insiste Quintana, abundando en que es este organismo dependiente del Gobierno al que se ha encargado el proyecto de obra, que se redacta en estos momentos, mientras se llevan a cabo labores de limpieza y desbroce de la vegetación junto al cauce.

El delegado ha recordado que ya en la legislatura pasada hubo «una pelea» entre la Junta y el Ayuntamiento en relación a la titularidad del bien.

La Delegación del Gobierno trae a colación también su pacto con la Junta de Extremadura para que fuera la Administración regional la encargada de realizar el proyecto, «algo que no ha hecho».

En primavera, la Junta aseguró que había iniciado los trabajos previos con el fin de saber qué obras hay que desarrollar para la rehabilitación y qué coste tendría. Así lo anunció el consejero de Medio Rural, Ignacio Higuero, tras un encuentro con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.

«Me es indiferente qué administración inmatricularía el inmueble, el Ayuntamiento está dispuesto, y después a buscar los fondos. Pero para eso es fundamental el impulso de la Junta de Extremadura», añadió Gragera.

Ahora, interpelado Gallardo por si la obra se hará aunque no se inmatricule el puente, el delegado del Gobierno ha precisado que esa formalidad «no impide que se vaya a hacer» porque es un bien de interés cultural. «Es un bien del Ayuntamiento, ¿que no lo quiere inmatricular? Ese es un problema del Ayuntamiento, que lo resuelva el Ayuntamiento. Nosotros vamos a hacer la obra y el proyecto al que se había comprometido la Junta y que, por distintas razones, no va a hacer».

Cuestionado sobre si la cantidad destinada es suficiente para lograr una rehabilitación completa, responde Quintana que la administración propietaria «también puede aportar fondos».

Hay que recordar que en sus últimas declaraciones, el regidor Ignacio Gragera consideró que el mantenimiento del puente debe ser asumido entre todas las administraciones: Junta de Extremadura, Confederación y Ayuntamiento, al afectar a una vía pecuaria o a caminos que no son municipales.