Quinientos alumnos prometen defender Badajoz

María Isabel Hidalgo Badajoz Jueves, 8 de junio 2023, 21:22 | Actualizado 21:55h. Comenta Compartir

«Badajoz es la ciudad en la que he crecido y donde tengo a mis amigos. Además, sus monumentos son muy bonitos, por eso tenemos ... que cuidar la ciudad y recordarle a la gente que no hay que hacer pintadas». El que habla es Nico Núñez, estudiante de quinto de Primaria en los Salesianos. Es uno de los 500 alumnos que este jueves ha declarado su amor a Badajoz en el acto de la Orden para la Defensa de la Ciudad, un proyecto en el que durante cuatro meses han participado once centros educativos.

La mayor preocupación para este estudiante son las pintadas en monumentos y edificios. «Hay gente que hace pintadas y es una pena. Tenemos que recordarles que para pintar hay papeles», argumenta. Para que los jóvenes pacenses conozcan la historia de Badajoz y valores que les propicien arraigo y responsabilidad, la Asociación Amigos de Badajoz ha desarrollado junto al Ayuntamiento y la Consejería de Educación el proyecto la 'Gran Orden de Defensa de la Ciudad de Badajoz'. Durante estos meses los centros educativos participantes han elaborado puzzles, han visitado Puerta de Palmas o La Alcazaba, y han profundizado en su historia. Ampliar Los alumnos esperan en la Plaza Alta a que comience el acto PAKOPÍ El colofón a los meses de trabajo ha tenido lugar esta mañana con la entrega de las llaves de Puerta de Palma que reconoce a los estudiantes como defensores de la ciudad. Debería ser una asignatura obligatoria Las actividades que han llevado a cabo para conocer la ciudad no sólo han sido de provecho para los alumnos. «Los maestros también hemos aprendido, porque nosotros no conocíamos muchas cosas de Badajoz», explica Chelu Garzón, maestra del colegio Leopoldo Pastor Sito, quien recuerda que cuando era pequeña llamaban castillo a La Alcazaba, para ocultar así las raíces árabes de la ciudad. Además, los maestros destacan que el proyecto ha servido a los centros para relacionarse entre ellos y forjar nuevas amistades. «Todos los niños conocen ahora la historia de cada monumento y de la ciudad en su conjunto, esto debería ser una asignatura obligatoria en los colegios», afirma Garzón. El repique de las campanas de la torre de Espantaperros ha abierto el acto de clausura, que ha presentado el coordinador de la actividad, Manuel López. Con un turbante azul López pasó revista a los colegios asistentes y aprovechó para poner en valor el proyecto pedagógico que pretende dotar a los alumnos y a sus familias de valores que «permitan que la vida en Badajoz sea más feliz y placentera». Unas afirmaciones que ha reforzado el concejal de turismo, Jaime Mejías, que también ha participado en el acto. «Es un proyecto con el que sensibilizamos a los niños con nuestra historia y de los que más satisfacciones me ha dado», ha afirmado Mejías que ha aprovechado su intervención para recordar que le quedan pocos días como concejal. Innovación educativa Por su parte la asesora técnica docente de la Consejería de Educación, Silvia González, ha destacado que se trata de una actividad educativa original porque «no hay teclados ni pantallas de por medio. Es una solución educativa novedosa y original que repercute en el amor por la ciudad». Ampliar Manuel Lopez, de la Asociación Amigos de Badajoz y coordinador del proyecto. PAKOPÍ Antes de finalizar el acto el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, resaltó que para querer las cosas hay que conocerlas y agradeció la participación de todas las entidades en el proyecto. «Conocer Badajoz aprendiendo y divirtiéndonos, con este proyecto se ha aprendido mucho y os pido que lo contéis a vuestros primos, amigos y hermanos para que el próximo año más niños pertenezcan a la orden». La intervención de Gragera ha puesto fin al evento que se ha celebrado este año por segunda vez y que ha generado un vínculo entre los niños y la ciudad. Antes de despedir a los colegios los alumnos han escuchado el himno de Badajoz, y han depositado en un buzón cuadernos que ellos mismos han elaborado con adivinanzas pacenses y postales que enviarán a diferentes centros educativos de Europa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión