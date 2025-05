Quince meses de cárcel por reclamar 421.873 euros con un contrato falsificado en Badajoz La Audiencia sentencia que el exadministrador de la Clínica Extremeña de Salud presentó ese documento a pesar de saber que no había sido firmado por la otra parte

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Jueves, 11 de enero 2024, 07:36 Comenta Compartir

No se sabe quién estampó la firma en el contrato pero sí que esa rúbrica fue falsificada, razón por la que el exadministrador de la ... Clínica Extremeña de Salud ha sido condenado a 15 meses de prisión, una pena que no conlleva su ingreso en la cárcel por no superar los dos años y carecer de antecedentes.

El fallo hace referencia al procedimiento que se puso en marcha cuando la entidad CES Asistencia Sanitaria S.L. (antes Clínica Extremeña de Salud) reclamó judicialmente el pago de 421.873 euros a Cekinesia, una firma sanitaria dedicada a la fisioterapia y la rehabilitación que tenía sus consultas en la Clínica Extremeña de Salud, un centro médico que está ubicado en la avenida Federico Mayor Zaragoza (prolongación del Puente Real en dirección a El Nevero). La clínica, de la que fue administrador único Rafael A.B.D., había entrado en concurso de acreedores y ya era gestionada por un administrador concursal cuando exigió a Cekinesia el pago de las cantidades incluidas en un contrato de arrendamiento de varios años de duración. En ese documento aparecía como parte arrendadora Inmaculada Sánchez Polo, quien ha logrado demostrar que ella nunca firmó ese contrato, quedando probado también que fue Rafael quien «tras efectuar directamente o con la intervención de un tercero» la falsificación de esa firma, aportó el documento al administrador concursal para que reclamase esa cantidad. En el juicio, Inmaculada S.P. no negó que la clínica de su marido, ya fallecido, funcionó en dependencias que eran propiedad de la Clínica Extremeña de Salud, pero rechazó de plano haber estampado su firma en el documento. Para ello, ha contado con la representación del abogado pacense José María Reynolds. La versión de la querellante fue corroborada por el informe realizado por el agente de la Policía Nacional que hizo el estudio caligráfico, quien señaló que aunque la firma que aparecía en el documento había sido «ensayada» para imitar la firma auténtica, quedaba patente su falsedad. El informe añadía que no se ha podido «asignar ni descartar» que esa firma falsa hubiese sido realizada por el procesado. Aun así, el tribunal considera que el responsable de la falsificación es Rafael por tratarse de la única persona que tuvo en su poder ese documento y por ser quien lo hizo llegar al administrador concursal. La parte querellante también solicitaba que CES Asistencia Sanitaria indemnizase a Cekinesia con 421.873 euros «por pretender lucrarse injustamente a costa del patrimonio» de esta empresa, pero el fallo considera que el administrador concursal de CES desconocía la falsedad de la firma que aparecía en el contrato cuando reclamó ese pago. Añade la sentencia que «no hay base alguna» para que Cekinesia reclame esa cantidad, si bien expone que debe ser en la vía civil donde se dirima el posible conflicto económico que pueda existir entre CES y Cekinesia dado que la relación contractual es «ciertamente confusa y oscura, por conveniencia o/y interés, creemos, de ambas partes». Con estos razonamientos se considera a Rafael A.B.D. autor de un delito de falsedad en documento privado en relación de concurso de normas con un delito de estafa procesal en grado de tentativa. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante la Sala Civil y Penal del TSJEx.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión